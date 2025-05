Lucio Corsi e altri artisti per la serata benefica “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” ad Assisi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 24 maggio 2025, il sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi ospiterà la serata benefica “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco“, un evento che unisce musica e solidarietà. Dopo la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, dove ha ottenuto un prestigioso quinto posto con il brano “Volevo essere un duro“, Lucio Corsi sarà uno degli artisti protagonisti di questa iniziativa, che mira a sostenere le persone in difficoltà.

La serata benefica: un appuntamento tradizionale

La manifestazione, che avrà inizio alle 21:30, è organizzata dai Frati del Sacro Convento di Assisi e si svolge da oltre vent’anni. L’evento ha come obiettivo principale quello di raccogliere fondi per chi vive situazioni di disagio e necessità. Carlo Conti, noto presentatore televisivo, tornerà a condurre la serata, promettendo un programma ricco di emozioni e musica.

Oltre a Lucio Corsi, il palco vedrà la partecipazione di artisti di spicco come Arisa, i Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara e Settembre. La serata non sarà solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per raccontare storie di vita e di speranza. Gabriele Cirilli porterà il suo tocco di comicità, mentre Paolo Brosio guiderà il pubblico attraverso una narrazione che toccherà alcuni dei luoghi più emblematici di Assisi, arricchendo ulteriormente l’esperienza.

Scopi e modalità di donazione

L’iniziativa di quest’anno si concentra su diverse aree di intervento. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere le Mense Francescane attive in Italia, a supportare le famiglie italiane in difficoltà e a finanziare i progetti delle Missioni Francescane, sia nel nostro Paese che all’estero. Inoltre, una parte dei fondi sarà utilizzata per inviare aiuti umanitari ai civili colpiti da conflitti in corso.

Per contribuire alla raccolta fondi, gli spettatori possono inviare un SMS o effettuare una chiamata da rete fissa al numero 45515 fino al 22 giugno. Le modalità di donazione sono semplici: è possibile donare 2 euro tramite SMS da vari operatori telefonici, mentre le chiamate da rete fissa possono generare donazioni di 5 o 10 euro, a seconda dell’operatore. Anche le chiamate da Convergenze e PosteMobile permettono di contribuire con 5 euro.

Un evento che fa la differenza

“Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” rappresenta un’importante occasione per unire la comunità in un gesto di solidarietà. La presenza di artisti di fama e la conduzione di Carlo Conti rendono l’evento non solo un momento di raccolta fondi, ma anche un’opportunità per sensibilizzare il pubblico sulle problematiche sociali attuali. La musica diventa così un veicolo di speranza e di aiuto, dimostrando che anche un piccolo gesto può avere un grande impatto nella vita di chi si trova in difficoltà.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!