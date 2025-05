Jacopo Sol lancia il suo primo EP ‘Dove Finiscono I Sogni?’ con Island Records

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jacopo Sol, uno dei protagonisti più amati di Amici 24, si prepara a debuttare nel mondo della musica con il suo primo EP intitolato ‘Dove Finiscono I Sogni?‘. Questo progetto, che rappresenta un’importante tappa nella sua carriera artistica, sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì 23 maggio. L’EP è già in pre-order e racchiude esperienze e emozioni che riflettono la sensibilità di un giovane artista di soli 22 anni.

Un progetto ricco di emozioni e autenticità

Il nuovo EP di Jacopo Sol è stato annunciato durante la semifinale di Amici 24, suscitando grande entusiasmo tra i fan. I brani che compongono l’album, tra cui ‘Complici‘, ‘Di Tutti‘ ed ‘Estremo‘, sono stati già presentati nel corso del programma e mettono in evidenza una scrittura autentica e profonda. Ogni canzone racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature, esprimendo passione e rabbia, ma anche una bellezza inquieta che riesce a mantenere un delicato equilibrio.

Il singolo ‘Estremo‘, in particolare, si distingue come il manifesto del progetto. Con la frase ‘l’amore è un male a cui non c’è rimedio‘, Jacopo Sol affronta il tema dell’amore in modo diretto e senza riserve. La sua musica non è solo una serie di melodie, ma un’esplorazione intensa dei sentimenti, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano. L’EP include anche nuove tracce che consolidano ulteriormente la sua identità artistica, mescolando pop contemporaneo e cantautorato con una forte urgenza espressiva.

Un tributo alle radici artistiche

La chiusura dell’EP è rappresentata da una cover live di ‘Hotel California‘ degli Eagles, registrata durante una delle esibizioni di Amici. Questo brano, iconico e carico di storia, non è solo un omaggio, ma un tributo sincero alle radici artistiche di Jacopo Sol. La sua interpretazione ha colpito per intensità e maturità, dimostrando la sua capacità di entrare nel cuore delle canzoni e restituirle con una freschezza nuova.

Il video della sua esibizione ha riscosso un enorme successo, accumulando decine di milioni di visualizzazioni e attirando l’attenzione di un pubblico internazionale. Questo successo ha permesso a Jacopo di farsi conoscere anche al di fuori dei confini italiani, suscitando curiosità e interesse per la sua voce e la sua sensibilità interpretativa. L’esibizione ha dimostrato come la musica, quando è vissuta con autenticità, possa parlare a chiunque, ovunque.

La tracklist e i prossimi impegni

L’EP ‘Dove Finiscono I Sogni?‘ include una selezione di brani che rappresentano il viaggio musicale di Jacopo Sol. La tracklist è la seguente:

Quelli come me Estremo Bambini Complici Ghiaccio Di tutti Hotel California

L’EP sarà disponibile in diverse edizioni, tra cui un CD numerato e autografato, oltre al CD standard. Ma le novità non finiscono qui: il primo giugno, Jacopo Sol si esibirà sul palco del Nameless Festival, all’interno del format ‘Island Presents‘. Questo evento, uno dei più attesi dell’estate, si svolgerà nella suggestiva cornice del Lago di Como e rappresenterà la sua prima esibizione dal vivo dopo l’esperienza ad Amici. Un momento atteso con grande entusiasmo dai fan e dagli appassionati di musica.

