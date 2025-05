Lory Del Santo: Cinquant’anni di carriera tra successi, sfide e incontri illustri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lory Del Santo, attrice e regista italiana, ha attraversato un percorso professionale ricco di esperienze significative. Dalla sua prima apparizione sul grande schermo nel film “Dove vai in vacanza” di Mauro Bolognini, ha avuto l’opportunità di lavorare con alcuni dei più grandi nomi del cinema italiano. Oggi, a cinquant’anni dal suo esordio, Del Santo condivide le sue riflessioni su una carriera costellata di successi, ma anche di difficoltà.

L’esordio nel cinema e i grandi nomi

Nel 1975, Lory Del Santo ha debuttato nel mondo del cinema con il film “Dove vai in vacanza“, dove ha recitato accanto a leggende come Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Stefania Sandrelli. Questo primo passo l’ha catapultata in un ambiente competitivo e affascinante, dove ha potuto apprendere dai migliori. La sua carriera si è sviluppata attraverso una serie di ruoli che le hanno permesso di esplorare diverse sfaccettature della recitazione e di affinare le sue abilità artistiche.

Nel corso degli anni, Del Santo ha avuto la fortuna di incontrare e collaborare con numerosi personaggi di spicco, tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo le ha insegnato a navigare tra le sfide e le opportunità, ma non senza difficoltà. L’attrice ha rivelato al Corriere della Sera che la sua carriera non è stata priva di ostacoli, affermando: «Quando gli uomini ti vedono indifesa, ti assaltano e io dovevo parare i colpi». Queste parole evidenziano la necessità di costruire una corazza protettiva in un settore spesso spietato.

La carriera oltre la recitazione

Oltre a essere un’attrice talentuosa, Lory Del Santo ha dimostrato di essere una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo. Ha intrapreso anche la carriera di conduttrice e sceneggiatrice, diventando una pioniera nel campo dello streaming. Nel 2014, ha lanciato la sua serie “The lady” su YouTube, un’iniziativa che ha anticipato l’esplosione delle piattaforme di streaming come Netflix. Del Santo ha descritto questo progetto come un’opportunità per riflettere sulle complessità dell’essere umano, le sue fragilità e la sua grandezza.

Dopo dieci anni di esperienza, Lory ha deciso di tornare a lavorare su una nuova serie, questa volta con una maggiore consapevolezza. Ha rivelato di aver scritto un soggetto inedito per una serie televisiva composta da otto episodi, ciascuno della durata di cinquanta minuti. In un approccio innovativo, ha scelto di non ingaggiare attori professionisti, ma di coinvolgere persone che interpretano se stesse, un metodo che promette di portare autenticità e freschezza al suo progetto.

Riflessioni sul percorso professionale

Lory Del Santo ha condiviso le sue esperienze e le sue sfide con una sincerità disarmante. Ha sottolineato l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà e di mantenere la fiducia nell’umanità, nonostante le esperienze negative. La sua carriera è un esempio di resilienza e determinazione, elementi che l’hanno portata a superare gli ostacoli e a continuare a perseguire i suoi sogni.

In un momento in cui il mondo dello spettacolo è in continua evoluzione, Del Santo si dimostra un’artista che sa adattarsi e reinventarsi. La sua storia è una testimonianza di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari, anche in un settore complesso come quello del cinema e della televisione. Con un curriculum che continua a crescere e nuovi progetti all’orizzonte, Lory Del Santo rimane una figura di riferimento nel panorama culturale italiano.

