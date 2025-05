Riapre a Roma il Teatro della Cometa: un viaggio tra arte e storia nella dimora di Papa Leone XIII

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Teatro della Cometa, situato a Palazzo Pecci Blunt a Roma, riapre ufficialmente il 25 maggio 2025 dopo un lungo restauro che ha riportato alla luce la storicità e la bellezza di questo spazio. La contessa Mimì, discendente di Papa Leone XIII, ha voluto trasformare il suo salotto in un luogo di incontro tra le arti, dove teatro, musica e danza si intrecciano in un dialogo creativo. Questo evento rappresenta non solo un omaggio alla tradizione culturale romana, ma anche un’opportunità per esplorare la memoria e la magia di un luogo ricco di storia.

Un progetto di ristrutturazione durato cinque anni

La ristrutturazione del Teatro della Cometa è stata avviata dalla stilista Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior, dopo l’acquisto dello spazio di fronte al Campidoglio. I lavori, che si sono protratti per cinque anni, hanno avuto come obiettivo il ripristino dell’originale progetto del teatro, già attivo come spazio scenico privato dal 1938. Durante una visita riservata ai giornalisti, Chiuri ha spiegato l’importanza di mantenere i dettagli storici, come i lampadari a cometa e le decorazioni che richiamano lo stemma della famiglia Pecci. La figlia di Chiuri, Rebecca Regini, sarà responsabile del Comitato Scientifico del Teatro, assicurando che ogni aspetto del restauro rispetti la tradizione e la storia del luogo.

Un palcoscenico per le arti

Il Teatro della Cometa si propone come un palcoscenico all’italiana, pronto ad ospitare eventi che spaziano dal teatro alla musica, dalla danza a serate private. La scenografia naturale, con le finestre del palco che si affacciano sui tetti di Roma, offre un’atmosfera unica che celebra la passione della contessa Pecci Blunt per l’arte e la cultura. Maria Grazia Chiuri ha sempre cercato di integrare l’arte nelle sue creazioni, collaborando con artisti di fama internazionale come Judy Chicago e Niki de Saint Phalle. Questo nuovo spazio diventa quindi un riflesso della sua creatività e della sua visione artistica, un luogo dove diverse forme d’arte possono dialogare e interagire.

L’inaugurazione e il percorso espositivo

Il 25 maggio segnerà l’apertura della ‘Cometa‘, accompagnata da un percorso espositivo che sarà visitabile fino al 25 luglio 2025. Questo evento invita il pubblico a scoprire la nuova identità del Teatro attraverso una serie di ‘tableaux vivants‘, curati dal regista Lorenzo Salveti, che richiamano l’atmosfera multidisciplinare della storica dimora. Durante la visita, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso la sua soddisfazione per l’inaugurazione di un teatro con una storia così significativa, sottolineando il suo valore culturale per la città.

Un investimento nella cultura

Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Sport, Moda e Grandi Eventi, ha definito il Teatro della Cometa un “investimento economico e d’amore”. Il percorso espositivo racconta serate memorabili attraverso album fotografici, programmi di sala e ritagli di giornali, tra cui il celebre ‘Bal Blanc‘ immortalato da Man Ray nel 1930. Inoltre, il Teatro ospiterà artisti di spicco come il compositore Paolo Buonvino e l’orchestra Roma Sinfonietta, diretta da Luigi Lanzillotta. La storicità di Palazzo Pecci Blunt continua a vivere, mentre Maria Grazia Chiuri si prepara a tornare a Roma il 27 maggio per una sfilata dedicata alla Cruise 2026 a Villa Albani Torlonia.

