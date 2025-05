Mannarino incanta l’Europa con il suo primo tour internazionale nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cantautore Mannarino ha recentemente intrapreso un emozionante viaggio musicale attraverso l’Europa con il suo primo tour internazionale, un evento che ha catturato l’attenzione di fan e critici. Organizzato e prodotto da Vivo Concerti, Vigna PR e Concerto Music, il tour ha visto Mannarino esibirsi in alcuni dei club più prestigiosi del continente, portando sul palco una scaletta ricca di brani che ripercorrono la sua carriera. Attualmente, l’artista è anche al lavoro su un nuovo album di inediti, il che rende questo tour ancora più significativo per i suoi sostenitori.

Un viaggio musicale attraverso la discografia di Mannarino

Il tour europeo di Mannarino, intitolato “European Tour 2025“, ha offerto ai fan un’opportunità unica di vivere un’esperienza musicale che abbraccia l’intera carriera dell’artista. La scaletta include brani iconici provenienti da album come “Bar della Rabbia“, il suo album di debutto, fino all’ultimo lavoro “V“, passando per titoli noti come “Supersantos“, “Al monte” e “Apriti Cielo“. Questa varietà ha permesso ai fan di immergersi completamente nel mondo musicale di Mannarino, apprezzando la sua evoluzione artistica nel corso degli anni.

Il tour ha avuto inizio il 5 maggio 2025 al Razzmatazz di Barcellona, dove il concerto ha registrato il tutto esaurito. Questo successo è stato seguito da altre date sold out, tra cui quelle a Madrid, Valencia, Parigi, Utrecht e Bruxelles. Ogni tappa ha rappresentato un momento di connessione tra Mannarino e il suo pubblico, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

La formazione musicale sul palco

Durante le esibizioni, Mannarino è accompagnato da un talentuoso quartetto che arricchisce le sue performance. La band è composta da Alessandro Chimienti alle chitarre, Lavinia Mancusi al violino e ai cori, Vincenzo Lato alle percussioni e Marco Bardoscia al basso. Questa formazione non solo supporta il cantautore, ma contribuisce anche a creare un sound unico e coinvolgente, capace di trasmettere le emozioni dei brani in modo intenso e diretto.

Il 14 maggio, Mannarino si esibirà all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, una delle sale da concerto più iconiche della capitale britannica. Questo evento rappresenta un ulteriore traguardo per l’artista, che continua a conquistare il pubblico internazionale. Le date successive includono concerti a Colonia e Zurigo, dove l’attesa per le performance è palpabile.

Un tour di successo e un futuro promettente

Il “European Tour 2025” di Mannarino non è solo un’opportunità per celebrare i suoi successi passati, ma anche un trampolino di lancio verso nuove avventure musicali. Con il nuovo album in arrivo, i fan sono entusiasti di scoprire le nuove sonorità e i temi che l’artista esplorerà. La tournée ha dimostrato la capacità di Mannarino di attrarre un pubblico sempre più vasto, consolidando la sua posizione nel panorama musicale europeo.

In sintesi, il tour di Mannarino rappresenta un’importante fase della sua carriera, un momento di crescita e di connessione con i suoi fan in tutto il continente. Con concerti sold out e un nuovo album in lavorazione, il cantautore romano continua a scrivere la sua storia musicale, portando la sua arte in luoghi sempre nuovi e affascinanti.

