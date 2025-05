Il festival di Sanremo resta su Rai: bando scaduto e conferma della messa in onda

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi in Italia, continuerà a essere trasmesso su Rai 1 per i prossimi anni. Nonostante le speculazioni su un possibile passaggio ad altre reti, il bando per i diritti di messa in onda ha visto la Rai come unica partecipante. Questo sviluppo arriva dopo il grande successo della 75esima edizione, condotta da Carlo Conti, che ha registrato ascolti record.

La scadenza del bando e la conferma della Rai

Il 19 maggio 2025, alle ore 12.30, è scaduto il bando che avrebbe potuto aprire le porte a nuove reti per la trasmissione del Festival. Tuttavia, la Rai è stata l’unica a presentare domanda, assicurandosi così i diritti per le edizioni del 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di una proroga per ulteriori due anni. Questo esito ha portato a un sospiro di sollievo tra i dirigenti di Viale Mazzini, che ora possono pianificare le future edizioni senza l’incertezza di un cambio di rete.

Il Festival di Sanremo, che ha visto la vittoria di Olly con il brano “Balorda Nostalgia”, ha dimostrato di avere un forte seguito di pubblico, e la conferma della Rai come emittente ufficiale garantirà continuità e stabilità all’evento. Carlo Conti, che ha condotto con successo l’ultima edizione, è già al lavoro per la prossima, con l’intenzione di scegliere una co-conduttrice che possa affiancarlo.

Le clausole del contratto e gli obblighi della Rai

Il contratto stipulato tra la Rai e il Comune di Sanremo prevede diverse clausole che dovranno essere rispettate. Tra queste, la Rai dovrà versare un importo di 6 milioni e 500mila euro al Comune, oltre all’1% sugli introiti pubblicitari e sull’utilizzo dei marchi. Un aspetto interessante è che la Rai è obbligata a trasmettere “Sanremoinfiore”, la tradizionale sfilata dei Carri Fioriti, e altre due manifestazioni scelte dall’amministrazione comunale.

Inoltre, il Comune di Sanremo ha riservato a sé il diritto di interrompere il contratto senza sanzioni nel caso in cui la nuova edizione del Festival non raggiunga almeno il 15% di share. Questo rappresenta una pressione significativa per la Rai, che dovrà garantire un evento di successo per mantenere la fiducia dell’amministrazione locale.

Futuro del Festival e possibili cambiamenti

Con la conferma della Rai come emittente del Festival di Sanremo, si aprono anche discussioni su chi potrebbe prendere il posto di Carlo Conti in futuro. Si vocifera che Stefano De Martino stia già preparando il suo ingresso nel mondo del Festival, ma per il momento, Conti rimane al timone. La scelta della co-conduttrice sarà cruciale per il successo della prossima edizione, e i fan sono già in attesa di scoprire chi sarà la nuova figura femminile accanto a lui.

Il Festival di Sanremo non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio fenomeno culturale che coinvolge milioni di spettatori ogni anno. La Rai, mantenendo i diritti di messa in onda, si impegna a continuare a offrire uno spettacolo di alta qualità, rispettando le tradizioni e le aspettative del pubblico. Con la scadenza del bando e la conferma della Rai, il futuro del Festival sembra essere in buone mani, pronto a regalare nuove emozioni e sorprese nei prossimi anni.

