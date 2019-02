Luca Guadagnino firmerà la nuova serie HBO

Luca Guadagnino impegnato in un nuovo progetto, un dramma HBO ambientato in Italia. La serie che ora in fase di scrittura e che verrà girata quest’estate in Italia, lo vedrà anche regista di alcuni episodi.

Luca Guadagnino-HBO: la serie TV sarà girata in Italia

Il regista del momento, Luca Guadagnino cavalca l’onda del successo, portando il suo lavoro direttamente nelle nostre case, attraverso questo nuovo progetto targato HBO: il cineasta sta scrivendo con una coppia di co-autori, la sceneggiatura di una mini-serie che sarà formata da otto episodi. La storia avrà come protagonisti due quattordicenni molto diversi tra loro, Fraser Wilson, più introverso, e Caitlin Harper, capace di andare a caccia e guidare il peschereccio del padre. Il loro incontro avviene nel momento in cui Fraser si trasferisce con la famiglia di origine newyorkese in una base militare in Italia: qui, si accorgerà del grande cambiamento che sta attraversando la sua vita e dovrà iniziare a socializzare e a stringere amicizia con i figli degli altri militari.

Fraser e Caitlin diventeranno migliori amici, e il loro rapporto sarà allo stesso tempo intimo e complicato, tanto da far credere a tutti di aver stretto una relazione. Questa situazione permetterà loro di confrontarsi con gli altri ragazzi e conoscersi ma soprattutto capire se stessi.

Dopo la Nomination agli Oscar 2018 come Miglior Film con “Call Me by Your Name“, Luca Guadagnino è stato impegnato nella regia dell’acclamato remake di “Suspiria” di Dario Argento, che ha visto tornare sul grande schermo la coppia Tilda Swinton – Dakota Johnson. Altro progetto che lo vede impegnato dall’ottobre del 2018 è la pre-produzione del riadattamento cinematografico, di cui sarà anche regista, “Blood on the Tracks“, album di Bob Dylan del 1975, la cui sceneggiatura è stata scritta da Richard LaGravanese , noto per “The Fisher King” del 1991.

Barbara Sebastiani