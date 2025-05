L’opera in movimento: il tir dell’Opera di Roma torna a portare il melodramma nei quartieri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 25 maggio al 22 giugno 2025, Roma si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’iniziativa OperaCamion. Questo progetto innovativo prevede l’allestimento di un tir come teatro itinerante, che porterà l’opera nelle piazze e nelle periferie della Capitale. Con una versione accessibile e coinvolgente del “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini, l’iniziativa mira a rendere l’arte lirica fruibile a tutte le età, avvicinando anche i più giovani al mondo dell’opera.

Un teatro viaggiante per avvicinare il pubblico

Il tir dell’Opera di Roma non è un semplice camion, ma un vero e proprio teatro mobile. Trasformato per l’occasione, il mezzo diventerà un palcoscenico dove si svolgeranno spettacoli dal vivo, arricchiti da luci, costumi e una compagnia di canto composta da giovani talenti. La direzione musicale sarà affidata all’Orchestra del Teatro dell’Opera, sotto la guida del maestro Carlo Donaldo, mentre la regia sarà curata da Manu Lalli. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per avvicinare il pubblico all’opera, rendendola più accessibile e moderna. L’obiettivo è quello di far scoprire la magia del melodramma anche a chi non ha mai avuto l’occasione di assistere a uno spettacolo dal vivo.

Le tappe dell’OperaCamion: un viaggio attraverso Roma

L’itinerario di OperaCamion prevede diverse tappe nei vari municipi di Roma, dove il tir si fermerà per offrire spettacoli gratuiti. Le esibizioni inizieranno alle 21.15 e si svolgeranno in luoghi strategici, facilmente raggiungibili dai residenti. Le date e le location sono state scelte per garantire una copertura capillare della città, portando l’opera in quartieri spesso trascurati.

Le tappe iniziano il 25 maggio a Spinaceto, presso il piazzale della Chiesa di San Giovanni Evangelista, e proseguono con eventi a Monte Cucco, nel Municipio XI, e in altre piazze significative come Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Jan Palach. Il percorso si snoda attraverso i municipi, toccando anche aree come La Storta e il Municipio IV, fino a concludersi il 22 giugno presso il Piazzale della Chiesa di San Felice da Cantalice. Questo approccio itinerante non solo porta l’arte nei luoghi di vita quotidiana, ma crea anche un senso di comunità attorno alla cultura.

Un’iniziativa che guarda al futuro

OperaCamion non si limita a questa serie di eventi primaverili. Infatti, è previsto un nuovo ciclo di produzioni in autunno, che coinvolgerà ulteriormente i municipi di Roma. L’obiettivo principale è quello di democratizzare l’accesso all’arte, portando l’opera in ogni angolo della città, dal centro alle periferie. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione della cultura e dell’arte, rendendole parte integrante della vita quotidiana dei cittadini romani. Con la volontà di superare le barriere tradizionali che spesso circondano il mondo dell’opera, OperaCamion si propone di creare un legame duraturo tra il pubblico e il melodramma.

