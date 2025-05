Diego Abatantuono compie 70 anni: un viaggio tra cinema e comicità italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Diego Abatantuono, noto per il suo iconico personaggio del “terrunciello“, festeggia oggi, 20 maggio 2025, il suo settantesimo compleanno. La sua carriera ha segnato un’epoca, portando sul grande schermo un’Italia capace di ridere di sé stessa. Dagli esordi nei cabaret milanesi agli importanti ruoli nel cinema, Abatantuono ha saputo raccontare storie di integrazione e quotidianità, diventando un simbolo della comicità italiana.

Gli inizi di Diego Abatantuono

Nato a Milano nel 1955, Diego Abatantuono cresce in una famiglia che respira arte e comicità. Suo padre, Matteo, è un calzolaio originario di Vieste, mentre sua madre, Rosa, è una costumista di Como. Sin da giovane, Abatantuono è immerso nel mondo del cabaret, grazie agli zii che possedevano il famoso Derby Club, un locale che ha visto passare molti grandi nomi della comicità italiana. Durante il giorno, frequenta l’Istituto tecnico industriale, ma di sera lavora come tecnico delle luci, esperienza che lo avvicina al mondo dello spettacolo.

Il suo talento emerge quando viene notato dal gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli, composto da artisti come Umberto Smaila e Jerry Calà. Abatantuono inizia a farsi strada nel cabaret, portando in scena il personaggio dell’immigrato pugliese a Milano. Questo lo porta a collaborare con Massimo Boldi, Giorgio Faletti ed Enzo Jannacci nel “Gruppo Repellente“, dove si esibiscono in spettacoli come “La tappezzeria“. La sua carriera prende una svolta decisiva quando, grazie ai Gatti di Vicolo Miracoli, ottiene un provino che lo porta a recitare nel film “Liberi armati pericolosi“, diretto da Romolo Guerrieri.

La carriera cinematografica e il successo

Il vero successo per Abatantuono arriva con la regista Monica Vitti, che lo sceglie per il film “Il tango della gelosia“. Qui, il suo personaggio del “terrunciello”, un tifoso del Milan, conquista il pubblico e apre le porte a nuove opportunità. La collaborazione con Carlo Vanzina si rivela fruttuosa: Abatantuono recita in film come “I fichissimi” ed “Eccezzziunale… veramente“, che lo consacrano nel panorama cinematografico italiano. La celebre canzone “So’ uno strano animale“, registrata per il film, diventa un vero e proprio inno.

La sua carriera continua a crescere con altri film di Vanzina, tra cui “Viuuulentemente mia” e “Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me“. Ma Abatantuono non si limita alla comicità: il regista Pupi Avati lo dirige in opere come “Regalo di Natale” e “La rivincita di Natale“, mostrando la sua versatilità come attore.

Collaborazioni con Gabriele Salvatores

Abatantuono ha anche lavorato con Gabriele Salvatores, un altro grande nome del cinema italiano. In film come “Marrakech Express“, “Mediterraneo” e “Io non ho paura“, il suo talento si esprime in ruoli drammatici e complessi. “Mediterraneo” ha ricevuto il premio Oscar come miglior film straniero, confermando la qualità delle opere a cui ha partecipato.

Nonostante il richiamo della comicità, Abatantuono ha saputo spaziare in generi diversi, recitando in commedie come “Indovina chi viene a Natale?” e “10 giorni con Babbo Natale“. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, tra cui tre Nastri d’argento e un David di Donatello alla carriera, un premio che considera un tributo a un percorso artistico ricco di soddisfazioni.

La presenza in televisione

Oltre al cinema, Abatantuono ha trovato spazio anche in televisione, partecipando a programmi come “Colorado Cafè” e “Che tempo che fa“. Ha dimostrato di essere un artista poliedrico, capace di intrattenere il pubblico in vari contesti. Nel 1986, ha fondato la Colorado Film, una casa di produzione che ha contribuito a dare voce a nuovi talenti nel panorama comico italiano.

La sua vita privata è rimasta relativamente riservata. Sposato nel 1984 con Rita Rabassini, ha avuto una figlia, Marta. Dopo la separazione, ha avuto altri due figli, Matteo e Marco, con l’attuale compagna Giulia Begnotti. La sua carriera e la sua vita personale continuano a suscitare l’interesse del pubblico, rendendolo una figura amata e rispettata nel mondo dello spettacolo.

