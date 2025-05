La Rai unica concorrente per il Festival di Sanremo: attesa per la decisione del Consiglio di Stato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il futuro del Festival di Sanremo si trova in una fase cruciale, con la Rai come unica partecipante al bando per le edizioni 2026, 2027 e 2028. Dopo un lungo dibattito e attese, ora si attende la sentenza del Consiglio di Stato, che potrebbe confermare o annullare la decisione del Tar. Questo articolo esplora le implicazioni del bando e le potenziali conseguenze per la kermesse musicale più famosa d’Italia.

Il bando del Festival di Sanremo: un’occasione persa per altri

Il bando per il Festival di Sanremo, lanciato dal Comune di Sanremo, ha attirato l’attenzione di molti, ma alla fine ha visto solo la Rai presentare un’offerta. Mediaset, come già dichiarato da Pier Silvio Berlusconi, non ha mostrato interesse nel tentare di acquisire la kermesse musicale. Sorprendentemente, anche il canale Nove non ha tentato di entrare in competizione. Questo scenario ha portato a una situazione in cui la Rai si trova in una posizione di monopolio, ma non senza rischi.

Il bando è stato indetto in seguito a una sentenza del Tar, che ha obbligato il Comune a indire una gara per l’uso del marchio del Festival. La scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 19 maggio 2025, e ora si attende con ansia la decisione del Consiglio di Stato, prevista per il 22 maggio. Questa sentenza potrebbe avere un impatto significativo sul futuro della manifestazione. Se il Consiglio di Stato dovesse annullare la sentenza del Tar, la Rai tornerebbe a essere partner del Comune senza alcun bando.

Le possibili conseguenze di una conferma del bando

Se il Consiglio di Stato confermasse la sentenza del Tar, il bando rimarrebbe valido e la Rai si troverebbe a dover affrontare condizioni più stringenti. Il Comune di Sanremo ha fissato un corrispettivo economico di almeno 6 milioni e 500mila euro, oltre a una percentuale dell’1% sugli introiti pubblicitari e dallo sfruttamento del marchio. Questa situazione potrebbe mettere la Rai in una posizione difficile, costringendola a negoziare per ridurre le richieste del Comune.

Il sindaco Alessandro Mager ha già anticipato che, in caso di conferma del bando, si apriranno le trattative. La Rai, essendo l’unico concorrente, dovrà affrontare le richieste economiche del Comune, ma anche altri obblighi, come la trasmissione di eventi locali e la partecipazione a manifestazioni legate al Festival. Tra queste, ci sono impegni come la trasmissione di “Sanremoinfiore” e altre manifestazioni estive, oltre alla partecipazione dei vincitori di Area Sanremo.

La necessità di un accordo: il futuro del Festival in gioco

La situazione attuale richiede un approccio equilibrato per evitare che il Festival di Sanremo venga trasferito su un’altra rete. L’idea di un Sanremo su una piattaforma diversa potrebbe allontanare il pubblico, un rischio che nessun network, che sia Mediaset, Nove o Sky, è disposto a correre. La Rai, consapevole di questa realtà, dovrà trovare un accordo che soddisfi le esigenze del Comune, evitando di compromettere la storicità e l’appeal del Festival.

In questo contesto, il dialogo tra la Rai e il Comune di Sanremo sarà fondamentale. Entrambi gli attori hanno interesse a mantenere il Festival nella sua attuale forma, ma dovranno affrontare le sfide economiche e organizzative che ne derivano. La decisione del Consiglio di Stato del 22 maggio rappresenta un momento decisivo per il futuro della kermesse, e tutti gli occhi sono puntati su questo importante verdetto.

