Pierpaolo Piccioli nuovo direttore creativo di Balenciaga: un cambio di guardia atteso

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Pierpaolo Piccioli, noto designer originario di Nettuno, è stato ufficialmente nominato direttore creativo della Maison Balenciaga. L’annuncio è stato comunicato ieri pomeriggio dalla casa di moda appartenente al gruppo Kering, confermando le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti. Piccioli subentrerà a Demna Gvasalia e inizierà il suo nuovo ruolo il 10 luglio 2025, in vista della sua prima sfilata di pret-à-porter prevista per ottobre.

La nomina di Pierpaolo Piccioli

La Maison Balenciaga ha espresso grande entusiasmo per la nomina di Pierpaolo Piccioli, sottolineando la sua esperienza e il suo talento nel mondo della moda. “Kering e Balenciaga sono lieti di annunciare la nomina di Pierpaolo Piccioli a Direttore Creativo di Balenciaga, con effetto dal 10 luglio. Designer realizzato e rispettato e maestro dell’Haute Couture, Pierpaolo porterà la sua visione creativa unica e la sua vasta esperienza a Balenciaga“, hanno dichiarato i rappresentanti della casa di moda. Piccioli è atteso a portare avanti l’eredità di Cristóbal Balenciaga, fondatore della Maison, e a costruire su quanto realizzato da Gvasalia negli ultimi dieci anni.

Nato a Roma e residente a Nettuno con la sua famiglia, Piccioli ha ricoperto il ruolo di direttore creativo di Valentino dal 2008 al 2024, vestendo celebrità di fama internazionale come Rihanna, Florence Pugh e Carey Mulligan. La sua carriera è iniziata in giovane età, lavorando al fianco di Maria Grazia Chiuri presso Fendi, prima di approdare a Valentino, dove ha consolidato la sua reputazione nel settore.

Le parole di Pierpaolo Piccioli

Piccioli ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova avventura, riconoscendo il lavoro svolto da Gvasalia. “In tutte le sue fasi, in continua evoluzione e mutamento, Balenciaga non ha mai perso il conto dei valori estetici della Casa. Quello che sto ricevendo è un marchio pieno di possibilità incredibilmente affascinante”, ha dichiarato. Ha anche ringraziato Gvasalia per la sua visione, affermando che non avrebbe potuto chiedere un passaggio migliore della fiaccola. “Questo mi dà la possibilità di plasmare una nuova versione della Maison, aggiungendo un altro capitolo con una nuova storia”, ha aggiunto Piccioli.

Il designer ha anche espresso gratitudine per la fiducia riposta in lui da François-Henri Pinault, Francesca Bellettini e Gianfranco Gianangeli, sottolineando come siano stati in sintonia fin dall’inizio. Questo clima di collaborazione è visto come un presupposto fondamentale per affrontare le sfide future.

Le reazioni del gruppo Kering

Francesca Bellettini, vice amministratore delegato di Kering, ha commentato con entusiasmo la nomina di Piccioli. “Non potrei essere più felice di dare il benvenuto a Pierpaolo nel Gruppo. È uno dei designer più talentuosi e celebrati di oggi. La sua maestria nella couture, la sua voce creativa e la sua passione per il savoir-faire lo hanno reso la scelta ideale”, ha affermato. Bellettini ha anche ringraziato Gvasalia per il suo contributo alla Maison negli ultimi dieci anni, sottolineando l’importanza della sua visione audace.

Gianfranco Gianangeli, amministratore delegato di Balenciaga, ha condiviso l’entusiasmo per il nuovo capitolo che si apre con Piccioli. “La sua visione creativa prospererà, interpreterà perfettamente la nostra eredità, basandosi sulla creatività audace, sul ricco patrimonio e sulla forte cultura della Casa”, ha dichiarato. Gianangeli ha espresso la sua attesa per scoprire cosa si potrà costruire insieme, sottolineando l’importanza della sinergia tra il nuovo direttore creativo e i team di lavoro.

Con l’inizio ufficiale dell’incarico fissato per il 10 luglio e la prima sfilata in programma per ottobre, il mondo della moda guarda con interesse a questa nuova era per Balenciaga, sotto la guida di Pierpaolo Piccioli.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!