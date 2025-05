Festival ‘On Air’ a Palermo: un evento che unisce cinema, serie tv e tematiche sociali

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 30 maggio all’1 giugno 2025, Palermo ospiterà la seconda edizione del festival ‘On Air‘, un’importante manifestazione che si propone di esplorare il legame tra il mondo del cinema e delle serie tv e le questioni sociali contemporanee. L’evento si terrà presso il Palazzo dei Normanni, un simbolo della storia siciliana e sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Durante tre giorni di incontri e talk, si affronteranno temi cruciali come l’uguaglianza di genere, la diversità, l’inclusione sociale, la giustizia, la sostenibilità ambientale e il ruolo dell’arte nel promuovere un cambiamento culturale.

Ospiti e incontri di rilievo

Il festival ‘On Air‘ si distingue per la presenza di ospiti di spicco del panorama cinematografico e televisivo italiano. Tra i protagonisti, Luca Argentero, noto per il suo ruolo nella serie ‘Doc – Nelle tue mani‘, parteciperà a un talk intitolato ‘La magia dell’arte e la luce del futuro‘. Durante questo incontro, Argentero discuterà dell’interazione tra la sua esperienza artistica e le visioni future, offrendo spunti di riflessione sul potere trasformativo dell’arte.

Un altro ospite di rilievo sarà Vittoria Puccini, attrice di grande talento e impegno sociale, che presenterà il suo talk ‘Il cinema e il teatro come strumenti di cura e connessione‘. Questo incontro metterà in luce il suo percorso artistico e il suo impegno civile, in particolare come presidente dell’Associazione Unita, che si dedica a sostenere cause sociali attraverso l’arte.

Giovani talenti e tematiche attuali

Il festival non si limita a ospitare nomi affermati, ma dedica anche ampio spazio ai giovani talenti del cinema italiano. Romana Maggiora Vergano, giovane attrice già candidata a due David di Donatello, sarà presente per un incontro intitolato ‘Crescere sotto lo sguardo degli altri: giovani donne tra libertà, famiglia e futuro‘. Questo appuntamento si concentrerà sul percorso emotivo e identitario delle giovani donne, affrontando le sfide e le opportunità che si presentano nel contesto attuale.

Inoltre, il festival offrirà un confronto aperto con una nuova generazione di attori, tra cui Giovanni Nasta, Lea Gavino e Adriano Moretti. Questo dialogo si focalizzerà sulle opportunità e le insidie dei social media, un tema di grande attualità per chi cresce sotto i riflettori e cerca di costruire una carriera nel mondo dello spettacolo.

Riconoscimenti e iniziative sociali

Lea Gavino, una delle ‘rising star‘ del cinema italiano, riceverà il Premio Marlù per il Sociale. Questo riconoscimento celebra il suo impegno nel dare voce a storie di coraggio e denuncia attraverso i suoi ruoli. Gavino, nota per le sue interpretazioni in ‘Skam‘ e nel film ‘L’Ombra di Caravaggio‘, rappresenta un esempio di come l’arte possa essere utilizzata per affrontare questioni sociali.

Il festival includerà anche un talk con Andrea Dodero, protagonista della serie ‘Gangs of Milano‘, che discuterà del rapporto tra realtà e rappresentazione cinematografica. Questo incontro, condotto in dialogo con Antonia Macaluso, fondatrice dell’organizzazione ‘Un Nuovo Giorno‘, metterà a confronto le esperienze di chi narra storie di criminalità urbana e chi lavora quotidianamente per favorire il reinserimento sociale.

L’impatto sociale dell’evento

L’organizzazione ‘Un Nuovo Giorno‘, attiva a Palermo dal 2016, si dedica a supportare le persone fragili e vulnerabili, favorendo il loro inserimento socio-lavorativo. Durante il festival, venti ragazzi coinvolti in questo progetto racconteranno le loro esperienze e le loro prospettive future, offrendo un’importante testimonianza di resilienza e speranza.

A rendere ancora più ricca l’esperienza del festival sarà la partecipazione dello chef Natale Giunta, che guiderà il pubblico in un percorso gastronomico che unisce i sapori siciliani alla narrazione culturale e sociale. L’evento, organizzato e diretto da Simona Gobbi in collaborazione con la Fondazione Federico II, è patrocinato dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana. L’ingresso sarà gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa importante manifestazione.

