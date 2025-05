Klemen Slakonja rappresenta la Slovenia all’Eurovision 2025 con una ballad personale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e la Slovenia torna a calcare il prestigioso palco con un artista di grande carisma. Klemen Slakonja, noto per il suo talento poliedrico, sarà il rappresentante del Paese a Basilea, portando con sé una canzone che tocca temi profondi e personali. La sua ballad, intitolata “How Much Time Do We Have Left“, promette di emozionare il pubblico europeo, grazie alla sua intensa carica emotiva e alla storia che la ispira.

Chi è Klemen Slakonja

Nato nel 1985 a Brežice, Klemen Slakonja è un volto noto della scena culturale slovena. La sua carriera è caratterizzata da una versatilità che lo ha visto affermarsi come attore, cantante, comico e presentatore. La sua fama è cresciuta anche oltre i confini della Slovenia, grazie a video virali in cui interpreta personaggi di spicco come Vladimir Putin, Donald Trump e Angela Merkel. Queste parodie hanno accumulato milioni di visualizzazioni, rendendolo un nome familiare per molti.

Klemen ha intrapreso il suo percorso artistico studiando all’Accademia di Teatro, Radio, Film e Televisione dell’Università di Lubiana. La sua carriera è decollata nel mondo della radio, per poi approdare in televisione, dove ha condotto vari programmi di successo. Tra questi, spicca “Evrovizijska Melodija“, il format che seleziona il rappresentante sloveno per l’Eurovision. Questo ruolo lo ha avvicinato al mondo del Contest, ma nel 2025 avrà l’opportunità di esibirsi come artista in gara, un cambiamento significativo rispetto al suo passato di conduttore.

Klemen all’Eurovision Song Contest 2025

La canzone che Klemen presenterà all’Eurovision è “How Much Time Do We Have Left“, un brano che affonda le radici nella sua esperienza personale. La composizione è stata scritta in un momento difficile della sua vita, quando a sua moglie, l’attrice Mojca Fatur, è stata diagnosticata una malattia. Questo contesto ha dato vita a una canzone intima e toccante, che esplora il valore del tempo e l’importanza dell’amore nei momenti di crisi.

Il testo di “How Much Time Do We Have Left” riflette una profonda introspezione, affrontando il tema della fragilità della vita e l’urgenza di vivere pienamente ogni istante. Klemen spera che la sua esibizione possa toccare il cuore degli spettatori e portare un messaggio di speranza e resilienza. Con questa canzone, la Slovenia punta a conquistare una posizione di rilievo nella classifica dell’Eurovision Song Contest 2025, ma al di là del risultato, Klemen avrà l’opportunità di condividere la sua verità e la sua storia con un pubblico internazionale.

Traduzione del brano “How Much Time Do We Have Left“

Klemen Slakonja si esibirà durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in programma il 13 maggio 2025, dove avrà l’occasione di condividere il suo messaggio con il pubblico. La canzone, che affronta temi di grande impatto emotivo, è accompagnata da un testo che racconta momenti di vita quotidiana e riflessioni profonde. Ecco una traduzione del brano:

Il nostro bambino gattonava in soggiorno

Hai letto una diagnosi

Diceva che saresti morta presto

Era una giornata di sole

Attraverso la finestra, c’erano persone che andavano per la loro strada

Il nostro bambino aveva un sorriso grandissimo

Mentre noi non potevamo fare altro che piangere

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio essere qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Vorremmo poterla prendere con calma

Un uomo in bianco, con una stanza piena di diplomi, che cerca di fare le cose per bene

Potrebbe metterti sotto ipnosi

Dicendo di rinunciare alla lotta

Ma tu eri sempre determinata a provare

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio essere qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Ma continuiamo a essere forti

Ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

Mi hai fatto mettere in discussione il mondo

Mi chiedo cosa sia reale

Ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

La tua capacità di guarire

Oh, ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

Il modo in cui non ti sei mai arreso

Finché non ti sono cresciute le ali

E hai imparato a volare

Hai fatto un giro nel cielo

Sei atterrato dritto tra le mie braccia

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio stare qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Vorrei poterla prendere con calma.

Con questa canzone, Klemen Slakonja non solo rappresenta la Slovenia, ma porta anche un messaggio universale di amore e speranza, che risuonerà sicuramente tra i cuori degli spettatori.

