L’Eurovision 2025 a Basilea: emozioni, performance e la sorpresa di Céline Dion

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 ha preso il via con grande entusiasmo martedì 13 maggio, nella storica St. Jakobshalle di Basilea. Questo evento musicale, che segna il ritorno della Svizzera come paese ospitante dopo 36 anni, ha offerto uno spettacolo ricco di sorprese, emozioni e performance indimenticabili. La prima semifinale ha visto la partecipazione di artisti provenienti da dieci paesi, con l’Italia che ha brillato grazie a esibizioni memorabili. La serata è stata caratterizzata da un mix di stili musicali e momenti toccanti, culminando in un videomessaggio speciale da parte di Céline Dion.

L’italia protagonista con performance indimenticabili

L’Italia, già qualificata per la finale, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con due esibizioni di grande impatto. Lucio Corsi, ospite d’onore della serata, ha incantato con la sua canzone “Volevo essere un duro”. La sua performance, intensa e poetica, ha trasmesso emozioni profonde, mostrando la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica. Corsi ha dimostrato di essere un artista autentico, capace di coinvolgere il pubblico con la sua presenza scenica e la sua voce unica.

Dall’altra parte, Gabry Ponte ha rappresentato San Marino con il brano “Tutta l’Italia”, un pezzo che ha fatto ballare l’intera arena. Con il suo sound elettronico e ritmi travolgenti, Ponte ha riportato il pubblico agli anni d’oro della musica dance, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Entrambi gli artisti hanno offerto una visione diversa dell’italianità, ma entrambi hanno saputo toccare le corde del cuore degli spettatori.

La conduzione di Sandra e Hazel: tra ironia e memoria

La serata è stata condotta da Sandra Studer e Hazel Brugger, che hanno saputo mescolare ironia e ricordi storici. Il loro approccio leggero ha reso la serata ancora più piacevole, con un filmato d’apertura dedicato alla musica svizzera e un tributo al 1956, anno di nascita dell’Eurovision. Il commento in italiano di Gabriele Corsi e BigMama ha aggiunto un ulteriore tocco di familiarità e affiatamento, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico.

Performance emozionanti da tutta Europa

L’Islanda ha aperto le danze con i VÆB, due giovani fratelli che hanno presentato “Roða”, un brano carico di energia e vibrazioni positive. La loro presenza scenica ha catturato l’attenzione del pubblico, che ha risposto con entusiasmo fin dalle prime note. La Polonia ha sorpreso con Justyna Tekka e il suo brano “Gaia”, una performance visivamente affascinante che ha creato un’atmosfera da favola nordica, incantando gli spettatori.

La Slovenia ha portato sul palco Klemen, il cui racconto toccante sulla malattia della moglie ha colpito profondamente il pubblico. La delicatezza della sua esibizione, accompagnata da immagini potenti, ha reso il momento particolarmente emozionante. L’Estonia ha invece optato per la comicità con Tommy Cash e “Espresso Macchiato”, un mix di italo-pop e cabaret che ha strappato sorrisi e applausi.

Il Belgio ha presentato Re Sebastian, con un sogno psichedelico che ha trasformato il palco in un’esperienza visiva straordinaria. L’Azerbaigian ha portato i Mama Gamma, che hanno creato un’atmosfera festosa, mentre l’Albania ha emozionato con gli Skodra Elektronike e il loro inno alla luce e alle buone vibrazioni. I Paesi Bassi, dopo la squalifica del 2024, hanno puntato sull’intensità con Cloud e “C’est la vie”, un brano profondo che ha colpito il cuore del pubblico.

Gli ultimi concorrenti e la sorpresa di Céline Dion

La serata ha visto anche le esibizioni di Marco Bostik per la Croazia con “Poison Cake”, una performance teatrale e ironica, e della Svizzera con ZoëMini e “Voyage”, un brano malinconico che ha chiuso la semifinale. Infine, Cipro ha presentato un pezzo potente e raffinato, che ha lasciato un segno profondo.

Un momento speciale è stato rappresentato dal videomessaggio di Céline Dion, vincitrice per la Svizzera nel 1988. Con parole cariche di emozione, ha espresso il suo desiderio di essere presente all’evento, sottolineando il legame speciale che ha con il paese. La sua apparizione, seppur virtuale, ha toccato il cuore di tutti i presenti, rendendo la serata ancora più memorabile.

I dieci finalisti della prima semifinale

Al termine della serata, sono stati annunciati i dieci paesi che si sono qualificati per la finale, un momento di grande attesa e emozione per tutti gli artisti e i fan. L’Eurovision 2025 ha dimostrato ancora una volta di essere un palcoscenico unico per la musica e la cultura, capace di unire nazioni e generare emozioni indimenticabili.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!