Cynthia Erivo torna a teatro: protagonista in Dracula al West End di Londra

Cynthia Erivo, nota per la sua straordinaria interpretazione nel musical Wicked, si prepara a un ritorno sul palcoscenico che promette di essere memorabile. L’attrice britannica sarà protagonista di Dracula, un allestimento che debutterà nel West End di Londra nel febbraio 2026. Questo spettacolo, prodotto dalla Sydney Theatre Company e diretto da Kip Williams, vedrà Erivo interpretare ben 23 ruoli diversi, tra cui quello del celebre vampiro creato da Bram Stoker.

Un’interpretazione camaleontica

Dopo aver conquistato il pubblico con Wicked, dove ha recitato al fianco di Ariana Grande, Cynthia Erivo si appresta a tornare in scena con un progetto audace e innovativo. Come riportato da Deadline, l’attrice non solo vestirà i panni di Dracula, ma darà vita anche a una serie di altri personaggi, dimostrando la sua versatilità e il suo talento. Questa interpretazione camaleontica si preannuncia come un’esperienza unica, capace di lasciare un’impronta indelebile nel panorama teatrale londinese.

Lo spettacolo ha già riscosso un grande successo al Roslyn Packer Theatre di Sydney nel 2024, dove ha ricevuto applausi e consensi da parte di pubblico e critica. A Londra, la produzione sarà ospitata al Noël Coward Theatre, un prestigioso teatro di proprietà di Cameron Mackintosh, e rimarrà in scena per un periodo di 16 settimane, dal 4 febbraio al 31 maggio 2026. La collaborazione tra la Sydney Theatre Company e il Michael Cassel Group promette di portare un nuovo respiro a questa classica storia gotica.

Un ritorno significativo per Cynthia Erivo

L’ingresso di Cynthia Erivo nel cast di Dracula era stato anticipato da alcuni rumor durante la promozione di Wicked, creando attesa tra i suoi fan. Per l’attrice, questo rappresenta un ritorno significativo al teatro, poiché la sua ultima apparizione risale al 2017, quando ha interpretato Celie nel dramma Il colore viola. Questo nuovo progetto segna un’importante tappa nella carriera di Erivo, che ha dimostrato di essere una delle interpreti più talentuose della sua generazione.

Michael Cassel, CEO del Michael Cassel Group, ha commentato l’arrivo di Erivo nel cast, sottolineando come la collaborazione sia nata in modo naturale. “Le stelle si sono allineate. Cynthia è un talento eccezionale e ha trascorso molto tempo con Kip Williams per discutere dell’approccio drammaturgico. Il loro dialogo è stato fondamentale per la costruzione condivisa di questa nuova versione”, ha dichiarato Cassel.

Inoltre, Cassel ha rivelato che Erivo è determinata a portare una nuova visione del personaggio, lavorando a stretto contatto con il regista durante le prove londinesi. “Sappiamo qual è la storia, ma sarà un processo creativo inedito. Non potremmo essere più felici di avere Cynthia alla guida di questa avventura”, ha concluso il CEO, evidenziando l’entusiasmo che circonda questo atteso spettacolo.

Con il suo talento e la sua passione, Cynthia Erivo si prepara a incantare nuovamente il pubblico, portando sul palcoscenico una versione innovativa di Dracula che promette di essere indimenticabile.

