Eurovisione 2025: La prima semifinale segna l’inizio della competizione musicale in Svizzera

Il 13 maggio 2025 ha segnato l’apertura della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, un evento che ha radunato trentasette Paesi in una celebrazione della musica e della cultura. La Svizzera, che ha ospitato la manifestazione dopo 36 anni, ha accolto artisti provenienti da tutta Europa, con l’Italia rappresentata dal cantautore Lucio Corsi. La trasmissione è stata visibile in diretta su Rai 2, mentre Gabriele Corsi e BigMama hanno guidato la conduzione della serata. La prima semifinale ha offerto un’anteprima delle performance che culmineranno nella finale del 17 maggio.

La prima semifinale: un palcoscenico per quindici Paesi

La prima semifinale ha visto esibirsi quindici artisti, ognuno dei quali ha portato sul palco il proprio stile e la propria musica. Tra i partecipanti, Lucio Corsi ha avuto l’opportunità di presentare il suo brano “Volevo essere un duro“, contribuendo a rendere la serata memorabile. Gli altri Paesi in gara includevano l’Islanda con Vaeb e ROA, la Polonia rappresentata da Justyna Steczkowska, la Slovenia con Klemen, l’Estonia con Tommy Cash, e molti altri. Ogni esibizione ha cercato di catturare l’attenzione del pubblico, rendendo la competizione ancora più avvincente.

La varietà di stili musicali ha reso la semifinale un evento ricco di emozioni. Dalla musica pop alla musica elettronica, ogni artista ha cercato di esprimere la propria identità culturale attraverso le note e le parole. La presenza di artisti come Kyle Alessandro dalla Norvegia e Gabry Ponte da San Marino ha dimostrato la diversità e la ricchezza musicale che caratterizzano l’Eurovision.

I risultati della semifinale: chi si qualifica per la finale

Dopo le esibizioni, il pubblico ha avuto la possibilità di votare per le proprie canzoni preferite, escludendo però quelle di Corsi, della Svizzera e della Spagna, che erano già qualificate per la finale. La tensione era palpabile mentre i risultati venivano annunciati. I Paesi che si sono qualificati per la finale sono stati accolti con entusiasmo, mentre altri hanno dovuto lasciare il palco, chiudendo così la loro avventura per quest’anno.

Tra le esibizioni che hanno colpito il pubblico, si sono distinte quelle della Svezia con KAJ e della Polonia con Justyna Steczkowska, che hanno dimostrato un forte impatto scenico. La classifica finale della semifinale è stata oggetto di attesa e curiosità, con il pubblico italiano che ha atteso con ansia di sapere quali artisti avrebbero continuato il loro percorso verso la vittoria.

La giuria e il voto del pubblico: un sistema di valutazione unico

Il sistema di voto dell’Eurovision prevede una combinazione di voti del pubblico e di una giuria composta da cinque membri per ogni Paese. Questo approccio mira a garantire una valutazione equilibrata delle esibizioni, permettendo sia ai fan che agli esperti di esprimere le proprie preferenze. Nella finale, il pubblico italiano avrà la possibilità di votare nuovamente, contribuendo così a determinare il vincitore della competizione.

La giuria, che ha il compito di valutare le performance, gioca un ruolo cruciale nel processo di selezione. Ogni giurato porta la propria esperienza e il proprio gusto musicale, influenzando così il risultato finale. Questo sistema ha lo scopo di premiare non solo la popolarità, ma anche la qualità artistica delle esibizioni.

La semifinale ha quindi rappresentato un momento di grande emozione e spettacolo, con artisti provenienti da diverse nazioni che hanno mostrato il loro talento. Con la finale all’orizzonte, l’attesa cresce per scoprire chi si aggiudicherà il titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest 2025.

