Eurovision 2025: La prima semifinale rivela i finalisti e il toccante messaggio di Celine Dion

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 ha avuto luogo ieri sera su Rai Due, portando sul palco un mix di emozioni e talenti provenienti da diversi paesi. Con la partecipazione di due delle big five, Italia e Spagna, e di quindici altri rappresentanti, lo spettacolo ha offerto momenti indimenticabili. Al termine della serata, dieci artisti hanno conquistato un posto in finale, mentre alcuni sono stati eliminati, dando vita a un evento ricco di sorprese e colpi di scena.

I finalisti della prima semifinale

La semifinale ha visto esibirsi una serie di artisti provenienti da diverse nazioni, ognuno con il proprio stile unico. Tra i dieci finalisti, spiccano nomi come Kyle Alessandro dalla Norvegia con il brano “Lighter”, e Shkodra Elektronike dall’Albania con “Zjerm”. La Svezia ha presentato KAJ con “Bara Bada Bastu”, mentre l’Islanda ha fatto il suo ingresso in finale con VÆB e il brano “RÓA”, un risultato significativo dato che il paese non riusciva a qualificarsi dal 2022.

Anche i Paesi Bassi sono stati rappresentati da Claude con “C’est La Vie”, e la Polonia ha visto Justyna Steczkowska con il suo pezzo “GAJA”. San Marino ha fatto notizia con Gabry Ponte e la sua “Tutta L’Italia”, un traguardo che non si raggiungeva dal 2021. L’Estonia ha brillato con Tommy Cash e “Espresso Macchiato”, mentre il Portogallo ha portato sul palco NAPA con “Deslocado”. Infine, l’Ucraina ha presentato Ziferblat con “Bird of Pray”.

Questi dieci artisti avranno l’opportunità di competere per la vittoria finale, portando con sé le speranze e i sogni delle loro nazioni.

Gli eliminati della semifinale

Non tutte le esibizioni hanno avuto esito positivo, e cinque artisti sono stati eliminati dalla competizione. Tra questi, l’Azerbaijan con Mamagama e il brano “Run With U”, e il Belgio rappresentato da Red Sebastian con “Strobe Lights”. Anche la Croazia, con Marko Bosnjak e “Poison Cake”, e Cipro, con Theo Evan e “Shh”, non sono riusciti a conquistare il pubblico. Infine, la Slovenia, con Klemen e “How Much Time Do We Have Left”, ha visto il suo sogno di partecipare alla finale svanire.

Queste eliminazioni sottolineano la competitività dell’Eurovision, dove ogni esibizione è cruciale e il margine di errore è minimo. Ogni artista ha dato il massimo, ma solo i più forti hanno avuto la possibilità di continuare il loro percorso verso la vittoria.

Il messaggio di Celine Dion

Un momento particolarmente toccante della serata è stato il discorso di Celine Dion, che nel 1988 vinse l’Eurovision rappresentando la Svizzera con il brano “Ne Partez Pas Sans Moi”. La cantante canadese ha voluto inviare un messaggio ai fan e ai partecipanti, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto nel corso degli anni.

Dion ha dichiarato: “Vorrei essere lì con voi a Basilea in questo momento. La Svizzera avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. È il paese che ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di far parte di qualcosa di così straordinario.” Ha continuato sottolineando l’importanza della musica come unione tra le persone, affermando: “La musica ci unisce, non solo stasera, non solo in questo momento meraviglioso. È la nostra forza, il nostro sostegno e il nostro accompagnamento nei momenti in cui ne abbiamo bisogno.”

Il suo messaggio ha risuonato nel cuore di molti, rendendo la serata ancora più memorabile e sottolineando il potere della musica di connettere culture e persone di tutto il mondo.

