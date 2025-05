Eurovision Song Contest 2025: La prima semifinale in diretta da Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 è finalmente arrivato, con la prima semifinale che si svolge questa sera nella suggestiva St. Jakobshall Arena di Basilea, in Svizzera. Questo Paese, vincitore della scorsa edizione grazie al brano “The Code” di Nemo, ospita nuovamente l’evento musicale più atteso d’Europa. La manifestazione promette di essere un mix di spettacolo, musica e cultura, con artisti provenienti da ogni angolo del continente pronti a esibirsi.

La trasmissione in Italia e i commentatori

Il pubblico italiano potrà seguire l’evento su Rai Radio2, con la possibilità di assistere alla diretta streaming su RaiPlay e RaiPlay Sound. La conduzione del commento sarà affidata a Gabriele Corsi, un volto noto del panorama radiofonico, che sarà affiancato per la prima volta da BigMama, la quale debutta nel ruolo di commentatrice per la kermesse canora. Questa novità promette di portare freschezza e originalità al commento dell’evento, arricchendo l’esperienza per gli ascoltatori.

L’Italia in gara e i Big Five

Lucio Corsi rappresenterà l’Italia, esibendosi fuori concorso poiché già qualificato per la finale di sabato 17 maggio. L’Italia, insieme a Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, fa parte dei “Big Five“, i Paesi che accedono automaticamente alla finale. Questo status garantisce un’attenzione particolare al nostro rappresentante, che avrà l’opportunità di mostrare il proprio talento senza la pressione delle semifinali.

Gli artisti in competizione

La prima semifinale vedrà la partecipazione di diversi artisti di spicco, tra cui Gabry Ponte, in gara per San Marino, e il provocatorio Tommy Cash. Tra i favoriti della vigilia spicca il trio svedese KAJ, la cui canzone dedicata alla sauna ha già conquistato le classifiche di streaming e attira l’attenzione dei bookmaker. La competizione si preannuncia avvincente, con ogni artista pronto a dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria.

Spettacoli di intervallo e omaggi

A rendere la serata ancora più interessante saranno due spettacoli di intervallo. Il primo, intitolato “Made in Switzerland“, offrirà un omaggio all’inventiva elvetica, mescolando storia e comicità. Le conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer presenteranno un numero comico-musicale che sfaterà i cliché sul Paese, con una rievocazione ambientata nel XIII secolo in cui Guglielmo Tell ‘inventa’ l’Eurovision per unire i popoli. Questo sketch culminerà in un grande inno corale, promettendo un momento di grande coinvolgimento per il pubblico.

Il secondo spettacolo di intervallo sarà un tributo emozionante a Céline Dion, che nel 1988 ha vinto per la Svizzera con il brano “Ne partez pas sans moi“. La sua storica esibizione sarà rievocata dal Neues Orchester Basel, accompagnato da quattro artisti della scorsa edizione: Iolanda , Marina Satti , Jerry Heil & Al’ona Al’ona e Silvester Belt . Questo tributo rappresenta un modo per celebrare la storia dell’Eurovision e il suo impatto sulla musica europea.

La chiusura della serata

A chiudere la serata ci penserà Jørgen Olsen, parte degli Olsen Brothers, che nel 2000 vinsero con “Fly on the Wings of Love“. Per l’occasione, presenterà una nuova versione del celebre brano, con un testo rivisitato in omaggio al motto di quest’anno: “United By Music“. Questo finale promette di essere un momento toccante e significativo, sottolineando l’importanza della musica come mezzo di unione tra le culture.

Televoto e partecipazione del pubblico

Il pubblico italiano avrà la possibilità di esprimere la propria preferenza per la canzone preferita attraverso il televoto e il voto online, sia per questa semifinale che per la finale di sabato 17 maggio. Tuttavia, non sarà possibile votare per la canzone dell’Italia, mantenendo così l’imparzialità del voto. Questa interazione con il pubblico rappresenta un elemento fondamentale dell’Eurovision, rendendo ogni edizione un evento unico e coinvolgente.

