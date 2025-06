Le Trerapiste tornano a far ridere in Reazione a Catena: la puntata del 23 giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le Trerapiste, un gruppo di terapiste romane, hanno fatto il loro ritorno nel popolare quiz televisivo “Reazione a Catena” il 23 giugno 2025, dopo aver interrotto il loro cammino nella competizione. Questa volta, hanno conquistato il pubblico e il conduttore Pino Insegno con una definizione esilarante durante il gioco dell’Intesa Vincente. Scopriamo i dettagli di questa puntata e come si sono comportate le concorrenti.

La sfida dell’Intesa Vincente: una definizione che fa ridere

Nella puntata del 23 giugno, le Trerapiste Francesca D, Francesca e Virginia hanno affrontato una nuova sfida nell’Intesa Vincente. Il loro obiettivo era guidare la compagna verso la parola “Tarzan”. La definizione che hanno creato, “Cos’è penzolante marito di Jane”, ha suscitato una reazione immediata nel pubblico e nel conduttore, scatenando risate e commenti divertiti. Pino Insegno, divertito dalla situazione, ha commentato: “Che immagine che ho avuto”, evidenziando quanto la definizione fosse riuscita a colpire l’immaginazione degli spettatori.

Le Trerapiste si sono dimostrate abili nel gioco, riuscendo a completare la loro Intesa Vincente con un totale di 12 parole. I loro avversari, un gruppo di tre ragazzi conosciuti come “Fuori Scala”, hanno faticato a tenere il passo, raccogliendo solo sette parole. I membri di questo gruppo, Giannicola, Nicholas e Pasquale, sono ingegneri e architetti, e il loro soprannome deriva sia dalla loro professione che dalle loro diverse altezze, con Nicholas che si distingue come il più alto.

L’Ultima Catena: un finale incerto per le Trerapiste

Dopo aver concluso la fase dell’Intesa Vincente, le Trerapiste sono state accolte da Pino Insegno per affrontare l’Ultima Catena. In questa fase, il montepremi iniziale di 137.000 euro è stato ridotto a 8.563 euro. Le concorrenti hanno deciso di adottare una strategia prudente, optando per dimezzare ulteriormente il loro premio per acquistare il Terzo Elemento, una mossa pensata per ridurre il rischio di perdita.

Nonostante la loro strategia, le Trerapiste non sono riuscite a indovinare la parola da unire a “Spesa” e “Acqua”. Nella loro scelta, hanno proposto “Consumata”, mentre la risposta corretta era “Contenuta”. Questo errore ha chiuso la loro avventura nella puntata, ma non ha intaccato il buon umore e l’allegria che hanno portato sul palco.

La puntata del 23 giugno ha dimostrato ancora una volta come il gioco possa unire divertimento e competizione, regalando momenti di ilarità e sorprese ai telespettatori di Rai 1. Le Trerapiste, con la loro creatività e il loro spirito, hanno lasciato un segno positivo nel cuore del pubblico.

