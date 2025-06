Francesca Pascale potrebbe unirsi al cast di Ballando con le stelle nella nuova stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La prossima edizione di Ballando con le stelle si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Con la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-26 fissata per il 27 giugno a Napoli, gli appassionati del programma possono già iniziare a speculare sui concorrenti che calcheranno la pista da ballo. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, che potrebbe finalmente realizzare il sogno di esibirsi in uno dei talent show più amati della televisione italiana.

Milly Carlucci al lavoro per il cast

Milly Carlucci, storica conduttrice di Ballando con le stelle, è già al lavoro per definire il cast della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, la Carlucci avrebbe avviato una trattativa per coinvolgere Francesca Pascale come concorrente. Questo interesse non è una novità, poiché la conduttrice ha cercato di convincere Pascale a partecipare già dal 2022. La Carlucci, nota per la sua determinazione, ha sempre voluto portare in pista volti noti e affascinanti, e la Pascale rappresenterebbe un colpo da maestro.

Candela ha rivelato che la trattativa sarebbe a un passo dalla conclusione, suggerendo che le parti siano molto vicine a un accordo. Questo sviluppo ha suscitato grande curiosità tra i fan del programma, che attendono con ansia notizie ufficiali. La Carlucci, con la sua esperienza e il suo carisma, è sicura di voler rendere la nuova edizione di Ballando con le stelle ancora più coinvolgente e spettacolare.

Altri nomi nel cast di Ballando con le stelle

Oltre a Francesca Pascale, il cast di Ballando con le stelle potrebbe includere altri volti noti del panorama italiano. Negli ultimi mesi, sono emersi diversi nomi, tra cui Chiara Ferragni, Romina Power e Shaila Gatta. Tuttavia, sembra che per il momento non ci siano conferme concrete riguardo alla partecipazione di Ferragni, il che lascia spazio a ulteriori speculazioni.

Un altro possibile concorrente è uno sportivo che ha già partecipato al Grande Fratello, il che aggiungerebbe un ulteriore elemento di interesse al programma. La Carlucci, durante una puntata di Sognando Ballando con le stelle, ha anche lanciato un invito a Francesco Totti per unirsi al cast, ma ha ricevuto un rifiuto diretto, con Totti che ha scherzato dicendo: “Ti farei chiudere la trasmissione”. Questo scambio ha dimostrato quanto sia vivace l’atmosfera intorno al programma e quanto i fan siano entusiasti delle potenziali novità.

Le aspettative per la nuova edizione

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, le aspettative per Ballando con le stelle sono alle stelle. La presenza di Francesca Pascale, se confermata, porterebbe un mix di glamour e curiosità, attirando l’attenzione non solo degli appassionati di danza, ma anche di chi segue le vicende della cronaca rosa. La Carlucci ha dimostrato di saper gestire con abilità il cast e le dinamiche del programma, rendendolo un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano.

In attesa di ulteriori sviluppi, i fan possono solo immaginare come sarà la nuova edizione e quali sorprese riserverà. La combinazione di celebrità, danza e intrattenimento promette di regalare momenti indimenticabili, rendendo Ballando con le stelle un evento da non perdere nella stagione televisiva 2025-26.

