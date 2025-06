Ritorna In&Out – Niente di serio: il secondo episodio promette risate e sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, lunedì 23 giugno 2025, alle 21.30, il canale TV8 e Sky riproporranno il secondo appuntamento con In&Out – Niente di serio, uno show comico che sta conquistando il pubblico grazie alla sua formula innovativa. Ideato da Stand by Me, il programma combina satira, sketch teatrali, musica e stand-up comedy, offrendo un mix di intrattenimento unico per la televisione generalista. Dopo il successo della prima puntata, le aspettative per questo nuovo episodio sono elevate, con ospiti di spicco pronti a regalare momenti indimenticabili.

Claudia Pandolfi: ironia e versatilità

Tra gli ospiti di spicco della serata ci sarà Claudia Pandolfi, che parteciperà a un divertente siparietto insieme a Francesco De Carlo e Martina Catuzzi. Il tema del gioco comico ruota attorno all’ironia sull’allergia ai complimenti, un argomento che permette all’attrice di mostrare la sua abilità nel passare con disinvoltura da momenti drammatici a situazioni comiche. La Pandolfi, nota per la sua versatilità, dimostra ancora una volta di saper affrontare con leggerezza e intelligenza i temi più delicati, regalando al pubblico un’interpretazione che promette di strappare più di un sorriso.

Frank Matano: un enigma comico

Non mancherà la presenza di Frank Matano, che si esibirà in uno sketch surreale nei panni di un enigmista armato. In questa situazione paradossale, il suo personaggio minaccia un ostaggio, mentre Stefano Rapone, che interpreta Batman, cerca di risolvere l’enigma. La comicità di Matano, caratterizzata da un mix di assurdo e satira, si sposa perfettamente con il tono del programma, creando un momento di grande intrattenimento. La trama, come da tradizione di In&Out, non offre sempre un finale rassicurante, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Valerio Lundini e Edoardo Ferrario: satira e nonsense

Valerio Lundini e Edoardo Ferrario saranno protagonisti di un altro sketch memorabile. Lundini tornerà a interpretare Noel Gallagher, alle prese con le bizzarrie dell’ufficio stampa degli Oasis, mentre Ferrario si cimenterà nel ruolo di un moderno Tolstoj, intento a promuovere il suo capolavoro Guerra e Pace attraverso i social media e i podcast. Questo incontro tra satira culturale e nonsense rappresenta un perfetto esempio dello stile irriverente di Lundini e Ferrario, due dei comici più apprezzati del panorama italiano. La loro capacità di mescolare temi contemporanei con riferimenti letterari offre al pubblico un’esperienza di visione coinvolgente e divertente.

Il cast fisso: una garanzia di comicità

A completare il cast della serata ci saranno Michela Giraud, che interpreterà una Tiktoker americana in visita a Roma, e Stefano Rapone, il quale analizzerà le differenze tra cabaret e stand-up con l’ausilio di una lavagna. Daniele Tinti, infine, vestirà i panni di un tassista alle prese con le sue tentazioni. La presenza di questi artisti, parte integrante del cast fisso di In&Out, assicura un livello di comicità elevato e una varietà di sketch che sapranno intrattenere il pubblico. Con intelligenza e creatività, il programma si propone di esplorare la comicità italiana in modo originale e coinvolgente, confermando il suo ruolo di protagonista nella prima serata di TV8.

