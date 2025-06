Scopri l’Italia con “Signori si parte”: il nuovo programma sui treni storici di La7

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un viaggio affascinante attraverso l’Italia, che unisce storia, cultura e paesaggi mozzafiato, è ciò che offre il nuovo programma “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia“, in onda su La7 a partire da domenica 29 giugno. Condotto da Stefania Capobianco, il programma si propone di far scoprire le bellezze del nostro Paese attraverso un itinerario che si snoda lungo i binari storici della Fondazione FS Italiane, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Con un approccio che celebra il valore della lentezza e il turismo sostenibile, “Signori si parte” invita i telespettatori a riscoprire un’Italia autentica e affascinante.

Un viaggio tra passato e presente

La trasmissione si articola in sei puntate, ognuna delle quali offre un’esperienza unica a bordo di convogli storici. A fare compagnia alla conduttrice, Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, che guiderà i telespettatori in questo viaggio nel tempo. Il programma non si limita a mostrare semplici mezzi di trasporto, ma si propone di far vivere un’esperienza immersiva, dove ogni treno diventa una macchina del tempo. Le locomotive a vapore, le carrozze Centoporte e l’elegante elettrotreno Arlecchino sono solo alcuni dei protagonisti di questo affascinante racconto.

L’itinerario si snoda da nord a sud, attraversando paesaggi incantevoli e borghi nascosti, permettendo di riscoprire tradizioni locali e bellezze naturali. Ogni tappa del viaggio è un invito a rallentare e ad assaporare l’essenza dei luoghi visitati, rendendo il viaggio un momento di riflessione e scoperta.

La prima tappa: Campania e la nascita della ferrovia italiana

Il primo episodio del programma è dedicato alla Campania, una regione che ha un posto speciale nella storia ferroviaria italiana. È qui che nel 1839 è stata inaugurata la prima ferrovia del Paese, la Napoli-Portici. Da Napoli, il viaggio si sviluppa lungo i binari storici, unendo il fascino del passato con la bellezza del presente. I telespettatori avranno l’opportunità di esplorare luoghi emblematici come il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, i Templi di Paestum e le Grotte di Pertosa – Auletta, immergendosi in un patrimonio culturale e naturale di inestimabile valore.

Questo viaggio non è solo un’esperienza visiva, ma anche un’opportunità per scoprire i sapori tipici della Campania. I carciofi bianchi, l’olio extravergine d’oliva e i dolci tradizionali sono solo alcune delle delizie che i viaggiatori potranno gustare lungo il percorso. Inoltre, il programma dedica spazio all’arte, con un focus sulla tradizione delle porcellane di Capodimonte, che rappresentano un simbolo di eccellenza artigianale.

Un approccio al turismo sostenibile

“Signori si parte” si distingue per il suo approccio al turismo, che promuove un modo di viaggiare rispettoso e consapevole. La lentezza del viaggio, celebrata attraverso i treni storici, permette di riscoprire il valore del paesaggio e delle esperienze autentiche. Questo programma non è solo un invito a visitare luoghi, ma un’opportunità per riflettere sull’importanza di un turismo che valorizza le tradizioni locali e l’ambiente.

La produzione è realizzata da DirAmare in collaborazione con la divisione Branded Content TV di CairoRcs Media, sotto la direzione di Alessandro Valentini, Head of Business TV. Con “Signori si parte“, La7 offre un nuovo modo di esplorare l’Italia, invitando tutti a riscoprire la bellezza e la storia del nostro Paese attraverso un viaggio che unisce passato e presente.

