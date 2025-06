Kilimangiaro On the Road: Un viaggio estivo tra storia, cultura e natura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Kilimangiaro On the Road torna in prima serata su Rai 3, portando il pubblico in un viaggio affascinante attraverso l’Italia e l’Europa. La conduttrice Camila Raznovich lascia temporaneamente lo Studio 3 del Centro di Produzione TV di Corso Sempione a Milano per esplorare luoghi iconici e meno conosciuti. Con sei nuove puntate, il programma offre un’opportunità unica di scoprire storie e culture attraverso gli occhi di chi vive in questi luoghi. Da Parigi a Pompei, passando per Palermo e Milano, ogni tappa promette di rivelare l’amore e la passione per le proprie radici.

Il viaggio inizia a Parigi

La prima puntata, in onda martedì 24 giugno, si apre con un affascinante tour all’Opéra Garnier di Parigi. Qui, l’étoile della danza Eleonora Abbagnato condivide il suo legame speciale con questo luogo emblematico. La Raznovich, insieme a Valeria Bruni Tedeschi, prosegue lungo Rue de Rivoli, dove la storia e la cultura parigina si intrecciano. Un altro ospite, Jacopo Veneziani, svela i segreti di Montmartre, un quartiere ricco di arte e storie affascinanti. La puntata si conclude con una visita all’Istituto Italiano di Cultura in Rue de Varenne, guidata dal direttore Antonio Calbi, che offre uno sguardo sull’importanza della cultura italiana all’estero.

La Sicilia e le sue radici

Nelle puntate successive, Camila Raznovich, accompagnata da Pif, porta il pubblico nel cuore della Sicilia. Qui, esploreranno le radici culturali e storiche dell’isola, con un focus sull’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Paolo Magri, esperto di geopolitica, discuterà dell’importanza strategica del Mediterraneo, un tema cruciale per comprendere le dinamiche attuali della regione. La Sicilia, con la sua ricca storia e le sue tradizioni, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il programma.

Pompei: Un viaggio nel passato

Un’altra tappa significativa del viaggio è Pompei, il famoso sito archeologico che racconta storie di un passato lontano. Qui, il direttore Gabriel Zuchtriegel guiderà gli spettatori attraverso gli scavi recenti, rivelando segreti e scoperte che continuano a stupire gli archeologi e i visitatori. Pompei non è solo un luogo di interesse storico, ma anche un simbolo della resilienza umana di fronte alle catastrofi naturali.

Milano e le sue emozioni

Milano, la capitale della moda e del design, non poteva mancare in questo viaggio. Camila Raznovich ha progettato un itinerario che mette in luce la parte più intima e emotiva della città. Attraverso incontri con amici e residenti, il programma esplora angoli nascosti e storie personali che arricchiscono il tessuto urbano milanese. Questo approccio permette di scoprire Milano non solo come una metropoli moderna, ma anche come un luogo carico di emozioni e significati.

Documentari e destinazioni esotiche

Kilimangiaro On the Road non si limita a esplorare l’Europa, ma si espande anche verso destinazioni esotiche. I documentari presentati includono contributi di alcuni protagonisti del programma, come la biologa marina Mariasole Bianco, che porterà gli spettatori nelle acque cristalline della Turchia. L’atleta paralimpico Diego Gastaldi condividerà un itinerario in Marocco, mentre Massimiliano Ossini, conduttore di Unomattina e Linea Bianca, mostrerà le spettacolari vette del Nepal. Altre destinazioni affascinanti includono la Finlandia, l’Indonesia e la Polinesia Francese, promettendo un’estate ricca di avventure e scoperte.

Con sei puntate ricche di contenuti, Kilimangiaro On the Road offre un’opportunità imperdibile per esplorare il mondo attraverso storie autentiche e coinvolgenti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!