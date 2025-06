Mara Venier guida il concerto di beneficenza “Una Voce per Padre Pio” su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 28 giugno 2025, Rai 1 trasmetterà il concerto di beneficenza “Una Voce per Padre Pio”, condotto da Mara Venier. Questo evento, che si svolgerà nella suggestiva piazza della Santissima Annunziata a Pietralcina, rappresenta un’importante occasione per raccogliere fondi e sostenere opere di carità, ma è anche un momento di profonda riflessione spirituale per la presentatrice. Mara Venier ha condiviso la sua connessione personale con la figura di Padre Pio, un legame che si è intensificato negli ultimi anni, soprattutto durante le difficoltà legate alla salute del marito.

L’evento di beneficenza “Una Voce per Padre Pio”

“Una Voce per Padre Pio” è un concerto che si è affermato nel panorama televisivo italiano come un evento di grande rilevanza. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, si propone di onorare la memoria di Padre Pio, un santo molto amato, e di raccogliere fondi per diverse iniziative benefiche. Quest’anno, il concerto andrà in onda il 28 giugno 2025 in prima serata, con una replica programmata per il 13 luglio 2025. Sul palco si esibiranno artisti di fama come Al Bano, Anna Oxa, Marco Masini, Patty Pravo e Serena Brancale, promettendo uno spettacolo ricco di emozioni e musica.

Mara Venier, nota conduttrice di “Domenica In”, ha descritto l’importanza di questo evento nella sua vita. Intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha rivelato di arrivare a Pietralcina alcuni giorni prima del concerto per dedicarsi a un momento di spiritualità personale. “Mi metto sotto l’olmo di Padre Pio, l’albero dove lui andava a pregare, e trovo la mia oasi di calma e tranquillità”, ha dichiarato. Questo rituale rappresenta per lei un momento di riflessione e connessione con il sacro, un’opportunità per ricaricare le energie prima di un evento così significativo.

La fede di Mara Venier e il suo legame con Padre Pio

Mara Venier ha sempre dimostrato un forte legame con la fede, anche se ammette di non poter partecipare regolarmente alla messa domenicale a causa dei suoi impegni lavorativi. La sua devozione per Padre Pio è diventata ancora più profonda in seguito ai problemi di salute del marito, Nicola. “Ho pregato molto a Pietralcina per i problemi di salute di mio marito. Gli ultimi controlli sono andati bene. Mi piace pensare che da lassù qualcuno ci abbia dato una mano”, ha affermato la conduttrice, sottolineando come la spiritualità possa offrire conforto nei momenti di difficoltà.

Questo evento non è solo un concerto, ma rappresenta anche un’opportunità per Mara di esprimere la sua gratitudine e il suo affetto nei confronti di Padre Pio. La sua presenza sul palco è carica di significato e riflette un percorso personale di fede e speranza. La presentatrice ha sempre cercato di trasmettere valori positivi attraverso il suo lavoro, e “Una Voce per Padre Pio” è un esempio lampante di come la televisione possa unire intrattenimento e spiritualità.

Il futuro di Mara Venier e “Domenica In”

Mentre si avvicina la nuova stagione di “Domenica In”, Mara Venier continua a essere una figura centrale nel panorama televisivo italiano. Nonostante abbia espresso il desiderio di ritirarsi, la sua popolarità e il suo affetto da parte del pubblico la spingono a rimanere al timone del programma. La presentatrice ha annunciato che il prossimo anno avrà un co-conduttore speciale, il che promette di rendere la nuova stagione ancora più coinvolgente.

I palinsesti Rai per il prossimo anno saranno presentati a breve, e l’attesa è alta per scoprire quali novità porterà la nuova edizione di “Domenica In”. Mara Venier, con la sua esperienza e il suo carisma, continuerà a essere una delle protagoniste indiscusse della televisione italiana, capace di emozionare e intrattenere il pubblico con il suo stile unico e la sua autenticità.

