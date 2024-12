Laura Pausini a Verissimo: il viaggio nei suoi ricordi e nella vita da madre

Laura Pausini è stata l’ospite eccezionale della puntata di oggi, domenica 1 dicembre, del programma televisivo Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. La celebre cantante, che porta il nome dell’Italia in tutto il mondo, ha condiviso aneddoti affascinanti e momenti significativi della sua vita e carriera. Tra i temi trattati, ha raccontato delle follie che alcuni fan compiono per seguirla nei suoi tour, e ha toccato il delicato tema della maternità, parlando della sua vita con la figlia Paola.

Il fan che ha fatto la follia per un concerto

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto a Laura se fosse vero che un fan si fosse nascosto in una valigia per seguirla. Con tono incredulo, Pausini ha confermato l’episodio straordinario: “Sì, eravamo in Brasile in tour. In ogni tappa ci occupiamo di una persona che gestisce i bagagli. Un giorno, mentre stavamo sistemando, ci siamo accorti che una valigia si muoveva.” La cantante ha proseguito il racconto spiegando che all’interno si trovava una giovane ragazza che conosceva l’importanza di quel concerto, poiché sarebbe stato l’ultimo prima del ritorno in Italia. “Mi disse che sarebbe disposta a tutto, persino a fare le pulizie in casa per poter essere vicina a me. È stata una situazione piuttosto pericolosa,” ha dichiarato Laura.

Questo aneddoto ha messo in luce quanto i fan possano essere appassionati e disposti a compiere gesti estremi, rinunciando persino ad attività quotidiane come la scuola o il lavoro pur di assistere ai concerti della loro beniamina. Laura ha sottolineato il forte legame che si crea tra lei e il suo pubblico, un fenomeno che si ripete ogni volta che sale sul palco.

La vita di Laura come madre di Paola

Un altro aspetto centrale dell’intervista è stato il rapporto di Laura Pausini con la figlia Paola, nata dalla relazione con il marito Paolo Carta. “Paola ha 11 anni ed è una giovane ragazza molto brillante. La sua presenza mi spinge a continuare a cantare e a fare tour,” ha affermato la cantante. Rivelando dettagli sulla vita familiare, Laura ha spiegato quanto sia importante per lei che la figlia frequenti altri bambini della sua età. Per questo motivo, ha aggiunto che durante i tour in Europa, non porta Paola con sé, preferendo incontrarla nei giorni liberi.

“Quando siamo in America, invece, lei ha la possibilità di unirsi a noi, così abbiamo organizzato lezioni con una tutor che la segue,” ha ribadito. Laura ha espresso il suo orgoglio per i risultati scolastici della figlia, notando come Paola abbia dimostrato di sapersi adattare bene a questa vita senza diventare svogliata. Oltre a studiare, Paola ha anche sviluppato talenti artistici, esibendosi in attività come la musica e il disegno. “È incredibile vedere quanto sia portata per l’arte e la musica, mentre io sono solo una autodidatta,” ha affermato Laura con affetto.

I social media e le sfide della fama

Laura Pausini ha anche condiviso le sue esperienze con i social media e i cambiamenti che questo fenomeno ha portato nella sua vita. “All’inizio, mi fidavo di tutti e mi sono accorta del tradimento solo in seguito. Oggi, con la presenza dei social, è tutto più complicato,” ha spiegato. Laura ha notato come l’interazione diretta con i fan sia cambiata radicalmente, e ha riferito di come prima fosse più facile stabilire un contatto personale attraverso lettere e telefonate.

Ha proseguito dicendo: “Adesso, purtroppo, ci sono molti aspetti negativi che possono influenzare il tuo stato d’animo. Le critiche eccessive possono farti sentire vulnerabile.” La cantante ha parlato della sua sensibilità riguardo alle opinioni altrui, raccontando che ha iniziato a praticare una sorta di “auto-protezione” eliminando commenti o critiche che riteneva non costruttive sui social.

Concludendo il discorso, ha sottolineato come ci siano fattori emozionali e psicologici legati alla sua carriera, e come negli ultimi anni abbia adottato un atteggiamento più cauto nei confronti dei commenti negativi, cercando di tutelare il proprio benessere e la sua vita privata.

In questo modo, l’intervista ha offerto uno sguardo profondo e personale sulla vita di una delle artiste italiane più amate, rivelando l’umanità e le sfide che affronta sia come madre che come icona musicale nel panorama mondiale.