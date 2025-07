Drusilla Foer in tour: un’estate di chiacchiere e canzoni in giro per l’Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Drusilla Foer, la celebre artista e icona della cultura pop italiana, sta attraversando il Paese con il suo tour estivo “Parla con Dru, chiacchiere e canzoni“, che si concluderà il 23 agosto. Questo spettacolo offre un’opportunità unica per il pubblico di interagire direttamente con lei, ponendo domande su qualsiasi argomento. Drusilla si diverte a rispondere anche ai quesiti più impertinenti, rivelando la sua personalità vivace e la voglia di confrontarsi con il pubblico.

Un gioco di domande e risposte

Nel corso di un’intervista con il settimanale F, Drusilla ha spiegato che il suo spettacolo è un modo per esplorare le curiosità degli altri, un’esperienza che la intriga e la stimola. “La molestia, se parliamo di domande, mi diverte”, ha affermato, sottolineando come il confronto con il pubblico possa aiutarla a chiarire le proprie idee. Drusilla si sente a suo agio nel rispondere a qualsiasi domanda, tranne quelle che riguardano la sfera privata di altri. “Solo a Drusilla si può chiedere tutto”, ha dichiarato, lasciando intendere che il suo personaggio è aperto e disponibile, ma sempre con un limite.

Un legame speciale con il pubblico

Drusilla ha rivelato che, sul palco, tende a rivolgersi a una sola persona, un approccio che ha mantenuto anche durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Durante quell’evento, si è rivolta a una figura speciale, Anna, una sarta che ha cucito i suoi primi vestiti e che non è più tra noi. Questo legame personale con il pubblico è un elemento distintivo del suo stile, rendendo ogni spettacolo un’esperienza intima e unica.

Consigli di libertà e rispetto

Oltre a rispondere a domande di natura personale, Drusilla riceve anche richieste di consigli da parte di persone che si trovano in situazioni difficili, come donne insoddisfatte delle loro relazioni. In questi casi, la sua risposta è chiara: “Fate una scelta di libertà”. Pur riconoscendo che il futuro può sembrare complicato, Drusilla incoraggia le persone a prendere decisioni che possano migliorare la loro vita e quella di chi le circonda.

Un’icona del Pride e della libertà

Drusilla Foer ha anche un forte legame con il movimento LGBTQIA+. Nel 2018, ha avuto l’onore di essere madrina del Pride, un evento che ha visto un’evoluzione significativa nel tempo. “Ai tempi, era il mondo omosessuale e trans a scendere in piazza; ora ci sono famiglie, bambini e anziani”, ha osservato. La sua visione della libertà è chiara: ogni individuo ha il diritto di essere se stesso, ma questo diritto deve essere accompagnato dal rispetto per gli altri e le loro convinzioni.

Ultimo aggiornamento: mercoledì 2 luglio 2025, 18:43.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!