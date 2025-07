Il Palio di Siena: tradizione e competizione nel cuore della città

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Palio di Siena rappresenta una delle manifestazioni più affascinanti e storicamente significative d’Italia, un evento che unisce la città in un’esperienza di passione, rivalità e cultura. Ogni anno, il 2 luglio e il 16 agosto, Piazza del Campo diventa il palcoscenico di una corsa tra contrade che affonda le radici nel Medioevo. Questo articolo esplora le dinamiche del Palio, i partecipanti e le modalità di visione dell’evento, offrendo un quadro completo di ciò che rende questa manifestazione unica.

La struttura del Palio di Siena

Il Palio di Siena coinvolge dieci delle diciassette contrade della città. Ogni anno, le sette contrade che non hanno partecipato alla corsa dell’anno precedente hanno il diritto di partecipare. Le altre tre contrade vengono selezionate tramite un sorteggio che avviene circa un mese prima dell’evento. Questo sistema di rotazione non solo garantisce un equilibrio tra le contrade, ma mantiene vive le rivalità storiche e le alleanze che caratterizzano la vita senese.

Prima della corsa, si svolge un corteo storico che rappresenta un momento di grande suggestione. L’ordine del corteo è anch’esso determinato da un sorteggio, contribuendo a creare un’atmosfera di attesa e coinvolgimento tra i cittadini e i visitatori. La preparazione per il Palio inizia molto prima della corsa, con eventi e celebrazioni che coinvolgono l’intera comunità, rendendo il Palio non solo una competizione, ma un vero e proprio rito collettivo.

I protagonisti del Palio del 2 luglio 2025

Il Palio del 2 luglio 2025 vedrà sfidarsi diverse contrade, ognuna con il proprio cavallo e fantino. Tra i partecipanti ci sono:

Selva : con il cavallo Zenis e il fantino Andrea Sanna

: con il cavallo e il fantino Drago : con il cavallo Zenis e il fantino Drago

: con il cavallo e il fantino Valdimontone : con il cavallo Diosu de Campeda e il fantino Michel Putzu

: con il cavallo e il fantino Lupa : con il cavallo Comancio e il fantino Giuseppe Zedde

: con il cavallo e il fantino Chiocciola : con il cavallo Ares Elce e il fantino Antonino Mula

: con il cavallo e il fantino Oca : con il cavallo Tale e Quale e il fantino Giosuè Carboni

: con il cavallo e il fantino Bruco : con il cavallo Diodoro e il fantino Giovanni Atzeni

: con il cavallo e il fantino Scompiglio : con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Jonatan Bartoletti

: con il cavallo e il fantino Tartuca : con il cavallo Zio Frac e il fantino Carlo Sanna

: con il cavallo e il fantino Istrice : con il cavallo Dorotea e il fantino Enrico Bruschelli

: con il cavallo e il fantino Pantera: con il cavallo Arestetulesu e il fantino Francesco Caria

Ogni fantino porta con sé la storia e la tradizione della propria contrada, rendendo la corsa non solo una competizione di velocità, ma anche un momento di grande significato culturale e identitario.

Come seguire il Palio di Siena in diretta

Per chi desidera assistere al Palio di Siena, la corsa sarà trasmessa in diretta su La7 a partire dalle 17:10. Gli orari di trasmissione possono variare in base alle procedure di partenza, quindi è consigliabile seguire gli aggiornamenti. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, che offrirà approfondimenti e dettagli sulla manifestazione.

In aggiunta alla diretta televisiva, gli spettatori potranno seguire l’evento anche in streaming su La7.it, permettendo a tutti di vivere l’emozione del corteo storico e della corsa, fino al momento in cui la bandiera del vincitore sventolerà nel cielo di Piazza del Campo. Gli appassionati possono già segnare sul calendario il prossimo appuntamento del Palio, previsto per il 16 agosto, sempre in diretta su La7, per un’altra giornata di festa e competizione.

