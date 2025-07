La finalissima di Musicultura 2025: otto giovani artisti in gara allo Sferisterio di Macerata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 15 luglio 2025, Rai2 trasmetterà la finalissima della XXXVI edizione di “Musicultura“, il Festival della Canzone Popolare e d’Autore. L’evento si svolgerà nello storico Sferisterio di Macerata, dove otto talentuosi artisti si sfideranno per conquistare il titolo. La competizione promette di essere un momento di grande musica e cultura, con un cast di partecipanti provenienti da diverse città italiane.

Gli artisti in gara

Otto giovani artisti si contenderanno la vittoria, ognuno con una canzone originale che rappresenta il proprio stile e la propria visione musicale. Alessandra Nazzaro, proveniente da Napoli, presenterà “Ouverture“, mentre Elena Mil, di Milano, porterà sul palco “La ballata dell’inferno“. Frammenti, da Treviso, si esibirà con “La pace“, e Ibisco, di Bologna, proporrà “Languore“. ME JULY, originario di Benevento, canterà “Mundi“, mentre Moonari, da Roma, si esibirà con “Funamboli“. Abat-jour, di Rieti, porterà “Oblio“, e infine Silvia Lovicario, proveniente da Nuoro, presenterà “Notte“. Questi artisti sono stati selezionati dopo un lungo processo di audizioni, che ha visto la partecipazione di oltre 2.300 canzoni.

La conduzione e gli ospiti

La conduzione delle serate finali sarà affidata a Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, al suo esordio in questo ruolo. Sul palco dello Sferisterio, si esibiranno anche ospiti di grande prestigio, tra cui Vinicio Capossela, Riccardo Cocciante, Eugenio Finardi, Valerio Lundini, Antonella Ruggiero e Tricarico. La presenza di questi artisti arricchirà ulteriormente l’evento, creando un’atmosfera di festa e celebrazione della musica italiana.

Un tributo alla poesia con Simone Cristicchi

Un momento speciale della serata sarà dedicato al reading di Simone Cristicchi, che interpreterà “Ninna nanna della guerra“, una poesia di Trilussa. Questo intervento non solo omaggia la tradizione poetica italiana, ma celebra anche il ventesimo anniversario della vittoria di Cristicchi al Festival con il brano “Studentessa universitaria“, un pezzo che ha segnato la sua carriera e la storia di Musicultura.

Il percorso verso la finale

La selezione degli artisti per questa edizione di Musicultura è iniziata nel novembre 2024, con un attento esame delle canzoni iscritte al concorso. Dopo oltre tre mesi di ascolti, le 60 proposte più promettenti sono state invitate a esibirsi dal vivo durante le Audizioni Live, che si sono svolte al Teatro Lauro Rossi di Macerata. Queste serate hanno registrato il tutto esaurito, con 5.000 spettatori presenti e un seguito di 2 milioni di utenti in streaming. Al termine delle audizioni, la direzione artistica ha annunciato i 16 finalisti in due concerti trasmessi in diretta da Rai Radio1 e in streaming su Rainews.it.

Il Comitato Artistico di Garanzia

I vincitori di Musicultura sono stati selezionati da un prestigioso Comitato Artistico di Garanzia, che include nomi illustri della musica e della cultura italiana. Tra i membri figurano Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, e molti altri. Questo comitato, attivo sin dalla prima edizione nel 1990, ha il compito di garantire la qualità e l’autenticità delle proposte artistiche presentate al festival.

La compilation della XXXVI edizione

Le canzoni finaliste saranno raccolte nella compilation “Musicultura XXXVI ed. 2025“, distribuita da EgeaMusic e disponibile su tutte le principali piattaforme musicali. Questa raccolta rappresenta non solo un’opportunità per scoprire nuovi talenti, ma anche un modo per celebrare la ricchezza della musica popolare e d’autore in Italia.

La regia dello speciale

Lo speciale “Musicultura 2025” è stato realizzato da Matteo Catalano, con la collaborazione di Carolina Catalano e la regia di Duccio Forzano. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per la musica emergente e un’occasione per il pubblico di vivere un’esperienza unica, ricca di emozioni e talenti.

