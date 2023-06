Lagunaria: recensione documentario di Giovanni Pellegrini

Proiettato alla VII edizione di Cinema e Ambiente Avezzano, Lagunaria è un documentario diretto dal regista veneziano Giovanni Pellegrini che racconta le virtù, la ricchezza ma anche le difficoltà di una città come Venezia.

Una città sorta dall’acqua. Un racconto caleidoscopico di un mondo unico e delle sue realtà nascoste. Una voce narrante femminile (quella di Irene Petris) che immerge lo spettatore in un docu-film dal sapore misterioso, mistico che pare tratto da una classica narrazione epica ma che punta a tematiche sicuramente odierne. Un documentario che attraverso contenuti e soggetti pluralistici offre uno sguardo unico e da vicino a temi molto vicini ai veneziani.

Uscita : 4 aprile 2023

: 4 aprile 2023 Regia : Giovanni Pellegrini

: Giovanni Pellegrini Durata : 85 minuti

: 85 minuti Genere : Documentario

: Documentario Produzione: Chiara Andrich

Tra una narrazione dagli echi lontani e mistici e tematiche fortemente contemporanee. Giovanni Pellegrini in Lagunaria osserva la propria città e i suoi cambiamenti: ambientali, sociali e culturali. Senza mai sviare da temi sensibili – come inondazioni, cambiamento climatico, overtourism, spopolamento del centro storico, covid-19, grandi navi – il regista pone lo spettatore di fronte ad una Venezia fragile ma potente, vecchia ma sempre nuova, famosa quanto sconosciuta. Una Venezia che ormai, come si sente dire nel documentario è diventata “un volgare museo di sé stessa“, dove l’immagine che offre di sé è una continua reiterazione di idee e preconcetti che abitanti e turisti hanno della città.

Nel corso del documentario vediamo una carrellata di immagini e personaggi che offrono facce conosciute e lati nascosti di una delle città più belle del mondo, l’artigiano veneziano, il pescatore di anguille, il restauratore, ma anche le mille facce dei turisti che vengono a visitare la città di San Marco. Ma vediamo anche i grandi problemi che la città affronta, tra cambiamento climatico e continui allagamenti Venezia è perennemente sul punto di sprofondare. Eppure è ancora lì, che si erge nella laguna veneta con la forza di volontà dei propri abitanti. Tra le tematiche affrontate vi è anche la questione delle grandi navi – che hanno portato a grande conflitto nella città a causa dell’inquinamento paesaggistico che portano con interferenze per gli ecosistemi marini e all’inquinamento delle acque, oltre allo spinoso problema dell’overtourism, che come sappiamo colpisce Venezia in modo particolarmente intenso.

Ma è grazie alla voce fuori campo della narratrice Irene Petris, alle musiche di Filippo Perocco, e soprattutto alle immagini (frutto di cinque anni di riprese) dei canali, della laguna, e della città veneta che lo spettatore rimane totalmente rapito dalla pellicola. Una fotografia fortemente suggestiva e dai tratti virtuosistici che incolla lo sguardo e che cattura l’attenzione in un viaggio di 85 minuti per il territorio veneziano.

Eppure la sofisticata e suggestiva fotografia non porta una vera coesione al documentario, che spessa fatica a conciliare la ricchezza delle immagini con la povertà della sceneggiatura. Ci si ritrova così a guardare queste sequenze di immagini, perdendo spesso il filo del discorso. Veniamo messi davanti ad una pluralità di tematiche, mai veramente affrontate ma solo accennate con le belle riprese.

Lagunaria è un documentario con cui Giovanni Pellegrini cerca di raccontare attraverso immagini suggestive e malinconiche una Venezia fragile e in pericolo, che vive ancora grazie alla popolazione locale (sempre meno propensa a vivere in una città artificiosa e costosa) e alla presenza dei turisti – salvezza e condanna. Seppur il regista fa uso di una voce narrante emozionante e di immagini seducenti, che sono un vero piacere per gli occhi, non riesce mai ad inquadrare un filo narrativo conduttore.

