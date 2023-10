La syndicaliste – tradotta con La verità secondo Maureen K. –è il nuovo film diretto da Jean-Paul Salomé, il regista di successo noto per La padrina. Salomé, insieme a Fadette Drouard, firma anche la sceneggiatura di questo emozionante film. Prodotto da Groupés e Productions Les Films du Camélia, il film è stato presentato in anteprima nella selezione Orizzonti della 79° edizione della Mostra del cinema di Venezia ed è ora in uscita nei cinema dal 21 settembre 2023, distribuito da I Wonder Pictures.

Il film racconta la vera storia di Maureen Kearney, interpretata dalla straordinaria Isabelle Huppert, una delle più acclamate attrici contemporanee, nota per i suoi ruoli in film come Elle e 8 donne per un mistero. Questa è la seconda collaborazione tra Huppert e Salomé, dopo il successo di La padrina.

Indice

La verità secondo Maureen K. – tutte le informazioni

Trama

Come si può intuire già dal nome, la verità secondo Maureen K è un film – inchiesto sul Caso Maureen Kearney. La pellicola getta uno sguardo affascinante su Maureen Kearney, una carismatica sindacalista impegnata presso Areva, la potente azienda francese leader nell’energia nucleare. Mentre Areva si prepara per una complessa fusione con un gigante dell’energia, Maureen si alza a difesa dei diritti dei lavoratori in modo radicale. La sua determinazione la mette in rotta di collisione con la dirigenza, che la vede come una minaccia.

In un colpo di scena sconvolgente, Maureen diventa vittima di un agghiacciante attacco. Un misterioso aggressore la aggredisce nella sua casa, infliggendole torture e abusi orribili. Nonostante l’atroce violenza subita, la polizia nutre sin da subito dei dubbi e, dopo un’indagine iniziale, solleva sospetti sulla veridicità dell’aggressione. Maureen, però, sostiene con fermezza la sua innocenza e insiste sulla sua versione dei fatti, innescando una lunga e complessa battaglia legale che si trascinerà per anni.

Crediti

Titolo originale: La Syndacaliste

La Syndacaliste Lingua originale: Francese

Francese Durata : 122 minuti

: 122 minuti Genere : thriller, drammatico

: thriller, drammatico Regia: Jean- Paul Salomè

Jean- Paul Salomè Soggetto : Caroline Michel- Aguirre

: Caroline Michel- Aguirre Sceneggiatura : Jean-Paul Salomè, Fadette Drouard

: Jean-Paul Salomè, Fadette Drouard Attori: Isabelle Huppert in Maureen Kearney, Grégory Gadebois in Gilles Hugo, François-Xavier Demaison in Jean-Pierre Bachmann

Recensione

Nel suo ultimo film, La Verità secondo Maureen K., il regista francese Jean-Paul Salomé abbandona il terreno delle commedie leggere che lo ha reso famoso, abbracciando invece una storia vera di grande drammaticità. Un cambiamento sorprendente, ma ben accolto, poiché Salomé dimostra la sua versatilità e profondità come regista.

Isabelle Huppert, la celebre attrice francese, offre una performance straordinaria nel ruolo di Maureen Kearney. Il suo impegno e la sua abilità recitativa portano vita e forza al personaggio, rendendo la sua lotta per la giustizia e la dignità umana ancora più coinvolgente.

La Verità secondo Maureen K. è basato su eventi realmente accaduti, e questa autenticità si riflette nella rappresentazione cinematografica. Salomé utilizza un registro che equilibra sapientemente il genere thriller con il cinema di cronaca. Nelle scene più intime, in cui l’emozionalità della protagonista è al centro dell’attenzione, Salomé adotta una regia più riflessiva, permettendo ai suoi attori, in particolare a Isabelle Huppert, di brillare con interpretazioni di grande intensità.

Il film affronta una violenza sistemica che si abbatte su Maureen Kearney in modi diversi: dall’oppressione dei dirigenti aziendali al brutale attacco fisico e alla disumanità delle istituzioni giuridiche. La tenacia di Maureen nel difendere gli interessi dei lavoratori e la sua dignità nell’affrontare l’orrore sono un tributo al suo carattere forte, dimostrato soprattutto davanti alle autorità che la contrastano.

Salomé riesce a bilanciare abilmente il thriller con il cinema di cronaca. Le sequenze di tensione e violenza sono trattate con maestria, evitando l’eccesso per mantenere la credibilità delle scene. Allo stesso tempo, le scene più intime sono una piattaforma per l’emozione e la profondità dei personaggi, grazie alla regia riflessiva del regista.

Giudizio e Conclusione

La Verità secondo Maureen K. si rivela un passo importante nella carriera di Jean-Paul Salomé, regalando al pubblico una storia vera intensa e coinvolgente. Il film cattura l’animo dell’audience attraverso una performance eccezionale di Isabelle Huppert, che incarna magistralmente il personaggio di Maureen Kearney. La pellicola affronta temi di violenza sistemica con una narrazione equilibrata, in cui il regista mescola sapientemente elementi di suspense con momenti di profonda riflessione.

La Verità secondo Maureen K. è un film che resta impresso nella mente dello spettatore e testimonia il talento di Salomé nel trasformare una storia reale in un’esperienza cinematografica avvincente e significativa. Un film che speriamo venga ben accolto dal pubblico.

Trailer