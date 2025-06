La trilogia di 28 anni dopo: il futuro incerto del terzo capitolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La saga di “28 anni dopo” si prepara a tornare sul grande schermo con il secondo capitolo, “28 anni dopo: Il tempio di ossa“, previsto per il 16 gennaio 2026. Tuttavia, il destino del terzo film, “28 anni dopo: Parte 3“, rimane avvolto nel mistero, poiché non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale da Sony Pictures. Alex Garland, il creatore della saga e sceneggiatore di tutti i film, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che gettano luce sulla situazione attuale della trilogia.

Il futuro della trilogia: dichiarazioni di Alex Garland

In un’intervista con Collider, Alex Garland ha parlato del percorso della trilogia e delle incertezze che la circondano. Il regista ha sottolineato che, sebbene il secondo film sia già completato, il terzo capitolo rappresenta una sfida significativa. “Sapevamo che non saremmo mai riusciti a completare un’intera trilogia a causa della natura dell’industria cinematografica”, ha affermato Garland. Questa affermazione evidenzia le difficoltà che i creatori affrontano nel portare avanti progetti di lunga durata in un settore in continua evoluzione.

Garland ha anche rivelato che il finale di “28 anni dopo” non è ancora definito, il che lascia aperte diverse possibilità per il futuro della saga. La sua dichiarazione riflette la realtà di un’industria cinematografica in cui i progetti possono subire cambiamenti improvvisi e inaspettati. Nonostante le incertezze, il creatore della saga sembra mantenere una certa speranza riguardo alla realizzazione del terzo film, affermando che “forse riusciremo a fare anche il terzo”.

Dettagli sul secondo e terzo film

“28 anni dopo: Il tempio di ossa” segna il ritorno della saga, ma il terzo capitolo non è ancora stato scritto. Alex Garland ha già delineato la trama, ma il progetto attende ancora l’approvazione da parte di Sony Pictures. La regia di “28 anni dopo: Il tempio di ossa” è stata affidata a Nia Da Costa, mentre Danny Boyle, che ha diretto il primo film, è previsto per tornare alla regia del terzo capitolo, se e quando questo verrà realizzato.

Un’altra notizia interessante riguarda il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo di Jim. L’attore, noto per le sue interpretazioni in “Oppenheimer” e “Peaky Blinders“, sarà un personaggio centrale in “Parte 3“. Questo ritorno è stato concepito come una strategia per convincere Sony Pictures a finanziare il capitolo finale della trilogia, sottolineando l’importanza del personaggio di Jim nella narrazione complessiva.

La data di uscita e le aspettative

Con “28 anni dopo: Il tempio di ossa” in arrivo il 16 gennaio 2026, le aspettative dei fan sono alte. La saga ha già conquistato un vasto pubblico, e molti sono ansiosi di scoprire come si svilupperà la storia. Tuttavia, il destino del terzo capitolo rimane incerto, e i fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da parte della produzione.

La situazione attuale della trilogia di “28 anni dopo” rappresenta un esempio delle sfide che affrontano i cineasti nel portare avanti progetti ambiziosi. Mentre il secondo film è pronto per il debutto, il futuro del terzo capitolo resta in bilico, lasciando i fan con molte domande e aspettative.

