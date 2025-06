Balene – Amiche per sempre: la nuova serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris in arrivo su Rai

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Balene – Amiche per sempre” si prepara a debuttare sul piccolo schermo, portando con sé una ventata di freschezza e comicità. Presentata all’Italian Global Series Festival, questa fiction promette di esplorare temi profondi attraverso la lente dell’umorismo, grazie all’interpretazione di due attrici di spicco nel panorama italiano: Veronica Pivetti e Carla Signoris. Entrambe hanno saputo, nel corso della loro carriera, mescolare abilmente comicità e dramma, rendendole perfette per i ruoli che andranno a interpretare.

La trama di Balene – amiche per sempre

“Balene – Amiche per sempre” racconta la storia di due donne, che si ritrovano in un momento di grande tristezza: il funerale di un’amica comune. A sessant’anni, dopo una lite avvenuta decenni prima, le protagoniste hanno intrapreso strade diverse, vivendo esperienze che le hanno allontanate. Tuttavia, il lutto costringe le due donne a rivedersi e a confrontarsi con il passato. Mentre si occupano delle questioni legate alla defunta, emergono nuovi amori, relazioni complicate con i figli e un inquietante sospetto: la loro amica potrebbe non essere morta per cause naturali. Questo dubbio le spingerà a intraprendere un’indagine che non solo svelerà verità nascoste, ma permetterà anche loro di riscoprire se stesse e il legame che le univa.

L’umanità dei personaggi

Durante la conferenza di presentazione della serie, Veronica Pivetti ha condiviso alcune anticipazioni sui temi trattati e sull’evoluzione dei personaggi. Ha sottolineato che, sebbene “Balene” sia una commedia, non mancheranno momenti di dramma e commozione. La serie si propone di raccontare la vita di due donne autentiche che, nonostante le difficoltà, riescono a ritrovare un legame profondo. Pivetti ha evidenziato l’importanza di rappresentare donne di sessant’anni, un’età che oggi viene vista con occhi diversi rispetto al passato. Con un tono leggero, ha affermato che “i sessant’anni sono i nuovi quaranta”, invitando a riflettere sulla necessità di dare voce a storie di vita che coinvolgono questa fascia di età.

L’alchimia tra Pivetti e Signoris

La sinergia tra Veronica Pivetti e Carla Signoris è palpabile e rappresenta uno degli elementi chiave della serie. Signoris ha descritto Pivetti come una donna intelligente e simpatica, sottolineando il piacere di lavorare insieme. La loro chimica si riflette anche nel modo in cui affrontano le scene, inclusi momenti di tensione e conflitto. Signoris ha scherzato sul fatto che, nonostante le scene di litigio, tra loro non ci sia mai stata una vera e propria controversia, rendendo il lavoro sul set un’esperienza piacevole e divertente. Questa autenticità e spontaneità sono elementi che arricchiscono la narrazione e rendono i personaggi ancora più credibili.

Aspettative e futuro della serie

“Balene – Amiche per sempre” è attualmente in fase di post-produzione e si prevede un’uscita imminente sulla Rai. Gli spettatori possono aspettarsi una serie che non solo intrattiene, ma che offre anche spunti di riflessione sulle relazioni umane e sulla capacità di affrontare il dolore e la perdita. Con un cast di talento e una trama avvincente, la serie si propone di conquistare il pubblico, portando sullo schermo storie di vita che parlano a tutti, indipendentemente dall’età. La combinazione di comicità e dramma, unita all’interpretazione di due attrici di grande spessore, rende “Balene” una delle produzioni più attese del panorama televisivo italiano.

