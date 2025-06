Novità nel mondo delle serie TV: Paramount+, Netflix e Prime Video annunciano nuovi progetti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il panorama delle serie televisive si arricchisce di nuovi titoli e progetti entusiasmanti, con importanti piattaforme come Paramount+, Netflix e Prime Video che annunciano produzioni che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Tra thriller, commedie e drammi storici, le novità si susseguono, portando sullo schermo volti noti e storie intriganti.

Stefania Spampinato torna in Landman su Paramount+

Dopo il successo ottenuto con il suo ruolo in Station 19, l’attrice Stefania Spampinato è pronta a tornare in televisione con la seconda stagione di Landman, una delle serie più seguite su Paramount+. La trama si sviluppa attorno a Galino, interpretato da Andy Garcia, un leader del cartello della droga che si scontra con Jimenez, il suo rivale nella gestione del territorio. Nel finale della prima stagione, Galino decide di risparmiare Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, avviando una collaborazione inaspettata. Nella nuova stagione, Spampinato avrà il compito di interpretare la moglie di Galino, un ruolo che promette di aggiungere ulteriore profondità alla narrazione.

Terminal List: un prequel e nuove avventure

Il 27 marzo segnerà il ritorno di Terminal List con un’attesa seconda stagione, ma non solo. La serie offrirà anche uno spin-off prequel intitolato The Terminal List: Lupo nero, incentrato su Ben Edwards, personaggio interpretato da Taylor Kitsch. La nuova produzione vedrà la partecipazione di Luke Hemsworth, noto per il suo ruolo in Westworld, che interpreterà Jules Landry, un agente della CIA con una personalità instabile. Hemsworth apparirà anche nella serie principale, confermato dal protagonista Chris Pratt tramite un post su Instagram.

Bloodaxe: un dramma storico con Jessica Madsen

Jessica Madsen, già nota per il suo ruolo in Bridgerton, si unisce al cast di Bloodaxe, una nuova serie di Prime Video creata da Michael Hirst, noto per Vikings. La serie racconta la vita di Erik Haraldsson, un guerriero vichingo, e di sua moglie Gunnhild, interpretata da Madsen. La storia si sviluppa attorno all’ascesa di Erik e alle sfide che affrontano come coppia in un contesto storico ricco di conflitti e intrighi.

Baby Doll: un thriller britannico in arrivo su Paramount+

Paramount+ ha dato il via alla produzione di Baby Doll, un thriller britannico che si basa su un romanzo di Hollie Overton. La serie, composta da sei episodi, segue le vicende di due sorelle, Lily e Abby, le cui vite vengono stravolte quando il loro insegnante, Rick Hansen, rapisce Lily. Dopo anni di abusi, Lily riesce a fuggire, ma scopre che il mondo è cambiato e deve affrontare la realtà di un Rick ancora libero. Le protagoniste saranno interpretate da Tallulah Evans e Delphi Evans, mentre Alfie Allen vestirà i panni del rapitore. Jill Halfpenny avrà il ruolo della madre delle ragazze, Eve.

Hulu e la nuova serie ispirata a La vedova nera

Elizabeth Meriwether, creatrice di The Dropout, sta lavorando a una nuova serie per Hulu ispirata al film del 1987 La vedova nera. Il cast include Lola Petticrew e Scoot McNairy in ruoli non specificati, mentre Emmy Rossum interpreterà un’agente dell’FBI. La trama si concentrerà sull’uso dei segreti di una serial killer per catturarla, promettendo suspense e colpi di scena.

Bill Camp torna su Apple TV+ in un thriller crime

Dopo aver impressionato il pubblico con Presunto innocente, Bill Camp si unisce a un nuovo progetto su Apple TV+, basato sui romanzi di Lars Kepler. La serie segue Jonah Lynn, un ex soldato diventato detective, che si trasferisce in una cittadina della Pennsylvania per cercare una vita tranquilla. Tuttavia, l’arrivo di un astuto serial killer, interpretato da Stephen Graham, sconvolge la sua pace. Camp interpreterà il capo della polizia locale, aggiungendo tensione alla trama.

Bert Kreischer in Free Bert su Netflix

Netflix ha dato il via a Free Bert, una commedia co-creata e interpretata dal comico Bert Kreischer. Nella serie, Kreischer interpreta una versione esagerata di se stesso, un comico che si trova a dover affrontare le sfide di essere un genitore quando le sue figlie vengono ammesse in una scuola privata di Beverly Hills. La serie esplorerà le dinamiche familiari e le difficoltà di adattamento, con un cast che include anche Arden Myrin.

Con questi nuovi progetti, il panorama delle serie TV si arricchisce di storie avvincenti e personaggi memorabili, pronti a intrattenere il pubblico nel 2025.

