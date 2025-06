Rai1 raggiunge risultati record nel primo semestre 2025: ascolti ai massimi storici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel primo semestre del 2025, Rai1 ha registrato ascolti straordinari, segnando il miglior share in prime time degli ultimi venti anni e il migliore nelle 24 ore degli ultimi quindici. Questi risultati si presentano in un contesto di preparazione per l’importante incontro annuale con gli inserzionisti pubblicitari, previsto a Napoli il 27 giugno. Durante questo evento, la Rai avrà l’opportunità di presentare i palinsesti della prossima stagione, sostenuta da dati di ascolto molto positivi.

Leadership negli ascolti: i dati parlano chiaro

Dal 1 gennaio al 14 giugno 2025, la Rai ha confermato la propria posizione di leader nel panorama televisivo italiano, dominando sia nel prime time che nell’intera giornata. Secondo i dati forniti dall’Adnkronos, la Rai ha raggiunto uno share del 39% in prime time e del 37% nell’intera giornata. Questo risultato evidenzia un divario significativo rispetto al gruppo Mediaset, con oltre 4,4 punti percentuali di differenza nel prime time. Se si considera solo il confronto tra i tre canali generalisti, il distacco aumenta a oltre 9,5 punti percentuali, con la Rai che si attesta al 34,5% e Mediaset al 25%.

Nelle 24 ore, il gruppo Rai ha superato Mediaset di 0,3 punti percentuali, ma il divario tra i tre canali generalisti rimane notevole, con la Rai al 31,3% e Mediaset al 26,4%. Questi dati non solo confermano la solidità della Rai nel mercato televisivo, ma sottolineano anche l’efficacia delle strategie di programmazione adottate.

Rai1: il protagonista indiscusso

All’interno di questo quadro, Rai1 si distingue come la rete ammiraglia, mostrando una crescita significativa sia in prime time che nell’intera giornata. Rispetto al 2024, Rai1 ha registrato un incremento di 2 punti percentuali in prime time e di 0,9 punti percentuali nell’intera giornata. Con uno share medio del 24,7% in prime time, Rai1 ha raggiunto il miglior risultato degli ultimi venti anni, superando di 10,7 punti percentuali il suo principale concorrente, Canale5. Questo incremento rappresenta un ampliamento del distacco di 3,7 punti rispetto all’anno precedente.

Nell’intera giornata, Rai1 ha ottenuto uno share medio del 19,9%, il migliore dal 2010, superando di 3,3 punti percentuali Canale5 e aumentando il divario di 2 punti rispetto al 2024. Questi risultati non solo evidenziano la forza di Rai1 nel panorama televisivo, ma anche l’apprezzamento del pubblico per la programmazione offerta.

Un futuro promettente per la Rai

Con risultati così positivi, la Rai si prepara a presentare i suoi piani per la prossima stagione, cercando di mantenere e ampliare la propria audience. L’appuntamento di Napoli rappresenta un’importante occasione per mostrare i successi ottenuti e delineare le strategie future. La sfida sarà quella di continuare a innovare e attrarre spettatori, mantenendo al contempo la leadership nel mercato televisivo italiano. Con un primo semestre così promettente, le aspettative per il futuro della Rai sono certamente elevate.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!