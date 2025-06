Cambio di palinsesto: oggi niente puntata per “La volta buona” di Caterina Balivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, il programma “La volta buona“, condotto da Caterina Balivo, non andrà in onda come di consueto. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso la fanpage Instagram della trasmissione, informando i numerosi follower che un cambiamento dell’ultimo minuto nel palinsesto ha costretto la Rai a sospendere la puntata di oggi. Questo evento ha suscitato curiosità e attesa tra gli spettatori, che si chiedono cosa accadrà nel pomeriggio.

La comunicazione ufficiale

La redazione di “La volta buona” ha voluto rassicurare gli spettatori, confermando che il programma tornerà regolarmente domani pomeriggio. Nella comunicazione, si legge: “Caterina vi aspetta domani, in diretta su Rai 1 a partire dalle 14:05…”. Questo annuncio ha sollevato gli animi dei fan, che non vedono l’ora di rivedere la conduttrice e i suoi ospiti. La puntata di oggi, che avrebbe dovuto includere interviste e momenti di intrattenimento, è stata quindi rinviata, ma l’attesa per il ritorno di Caterina Balivo rimane alta.

Cosa andrà in onda al suo posto

In sostituzione della puntata di “La volta buona“, Rai Uno trasmetterà un’edizione speciale del Tg1, focalizzata sulla crisi in Medio Oriente. Questo speciale avrà un’importanza particolare, poiché includerà il discorso della Premier Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati, affrontando temi di rilevanza nazionale e internazionale. Gli spettatori potranno così seguire in diretta un momento cruciale della politica italiana, mentre il programma di intrattenimento di Caterina Balivo è temporaneamente sospeso.

L’ultima puntata in arrivo

È importante sottolineare che venerdì prossimo si svolgerà l’ultima puntata di questa edizione di “La volta buona“. Caterina Balivo ha condotto una stagione televisiva caratterizzata da un crescente successo, con ascolti in aumento mese dopo mese, grazie a una formula rinnovata e coinvolgente. Tuttavia, la sua presenza nel palinsesto della prossima stagione non è ancora confermata. La presentazione ufficiale dei Palinsesti 2025-26 della Rai avverrà solo venerdì, lasciando i fan in attesa di notizie. Nonostante ciò, voci di corridoio suggeriscono che la riconferma di Balivo non sia mai stata in discussione.

Le repliche estive in arrivo

A partire dal 30 giugno, “La volta buona” sarà sostituita da repliche di serie televisive molto amate dal pubblico, che accompagneranno gli spettatori durante i mesi estivi. Queste repliche offriranno un’alternativa di intrattenimento fino al ritorno di Caterina Balivo. Dopo le repliche, la programmazione proseguirà con la telenovela “Ritorno a Las Sabinas“, seguita da “Estate in diretta“, condotta dal duo Gianluca Semprini e Greta Mauro. La Rai si prepara quindi a mantenere viva l’attenzione del pubblico anche durante la pausa estiva della conduttrice.

