Joker: dal 9 dicembre disponibile un cofanetto in edizione limitata

Dal 9 dicembre sarà disponibile l’esclusivo cofanetto in edizione limitata “Joker Collector’s Edition”, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

“Joker” in un cofanetto da collezione

Non ha più bisogno di presentazioni il “Joker”, diretto, co-scritto e prodotto da Todd Phillips, grazie al quale Joaquin Phoenix ha ottenuto l’Oscar per la Miglior Interpretazione e Hildur Guðnadóttir per la Miglior Colonna Sonora Originale.

La pellicola, Leone D’Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, premiata con due Golden Globe, potrà entrare nella collezione degli appassionati della Settima Arte in un esclusivo cofanetto in edizione limitata – Joker Collector’s Edition – che include il film nei formati 4K Ultra HD e Blu-ray, un Poster, tre Art Card e la replica del biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”.

La storia di un folle, solo in mezzo alla folla

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), da sempre solo in mezzo alla folla, vuole a tutti i costi che la luce risplenda su di lui. La sua vita è costellata da fallimenti, a partire dal rapporto con la madre. L’uomo ha provato a mettersi in gioco come comico di cabaret, scoprendo che la gente anzichè ridere delle sue battute rideva di lui. Le sue decisioni lo hanno intrappolato in una vita in cui a un insuccesso ne è seguito un altro, provocando una reazione a catena di eventi.

Il film racconta la storia del villain della DC Comics in maniera inedita, mostrando, oltre la follia del personaggio, la sua umana fragilità, ben espressa anche grazie alla splendida interpretazione di Joaquin Phoenix.

I contenuti del cofanetto

La Collector’s Edition è un’edizione pregiata, limitata e curata nel packaging (un boxset di grandi dimensioni con finiture effetto lucido), per celebrare un film già divenuto cult, che ha incassato più di $1 miliardo nel mondo.

Il cofanetto “Joker Collector’s Edition”, già disponibile in pre-order su Amazon, contiene:

Il film in 4K Ultra HD e Blu-ray

Digipack in cartoncino

Poster con Grafica Illustrata da Collezione (misure 30x50cm)

Replica Plastificata del Biglietto “Forgive my Laughter: I have a Condition”, un oggetto da veri collezionisti!

3 Art Card (misure 13.5×16.5cm) che riproducono le grafiche illustrate dagli artisti della creative community mondiale Talenthouse.

Nel cast di “Joker”, oltre al 3 volte candidato all’Oscar Phoenix (“The Master“, “Quando l’amore brucia l’anima”, “Il Gladiatore“) è presente il premio Oscar Robert De Niro (“Toro scatenato”, ” Il Padrino – Parte II”). Figurano inoltre Zazie Beetz (la serie TV “Atlanta”, “Deadpool 2”), Frances Conroy (“American Horror Story” in TV, “Castle Rock” in TV), Brett Cullen (“42 – La vera storia di una leggenda americana”, “Narcos” in TV), Glenn Fleshler (le serie TV “Billions” e “Barry”), Bill Camp (“Red Saprrow”, “Molly’s Game”), Shea Whigham (“First Man – Il primo uomo”, “Kong: Skull Island”), Marc Maron (le serie TV “Maron” e “GLOW”), Douglas Hodge, Josh Pais (“Insospettabili sospetti”) e Leigh Gill (la serie TV “Il trono di spade”).

Todd Phillips oltre ad aver diretto il film si è anche occupato della sceneggiatura, basata sui personaggi di DC, insieme al candidato all’Oscar Scott Silver (“The Fighter“).

Phillips figura inoltre come produttore insieme al candidato all’Oscar Bradley Cooper con la loro Joint Effort, e dalla nominata all’Oscar Emma Tillinger Koskoff.

Stefano Mazzola

04/11/2020