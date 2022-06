Joker 2: sarà un musical con Lady Gaga nei panni di Harley Quinn

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, “Joker 2” sarà un musical e Lady Gaga affiancherà Joaquin Phoenix nei panni di Harley Quinn. Dietro la macchina da presa figurerà nuovamente Todd Philips.

Joker 2: un musical con Lady Gaga

No, no, no! L’idea di un musical come sequel di “Joker” di Todd Philips, che veramente ci ha scombussolato anima e cuore, è proprio difficile da mandar giù e sebbene Lady Gaga potrebbe calzare a pennello il ruolo di Harley Quinn sarà difficile che possa eguagliare Margot Robbie, totalmente in parte nei precedenti lavori che l’hanno vista interpretare il folle personaggio della DC.

Ma non siamo cattivi e diamo fiducia a Lady Gaga che è in fase di trattative per il musical dal titolo “Joker: Folie à Deux”. Lo stesso titolo sembra suggerire che il personaggio sarà assolutamente centrale nella narrazione, sottolineando il disturbo delirante condiviso con il protagonista.

Un personaggio duraturo

Harley Quinn è apparsa la prima volta in “Batman: The Animated Series” nei primi anni ’90 e, nel corso del tempo, ha dimostrato di essere un personaggio duraturo per la Warner Bros. Margot Robbie ha interpretato il ruolo tre volte, in “Suicide Squad” del 2016, “Birds of Prey” del 2020 e “The Suicide Squad” del 2021, mentre Kaley Cuoco dà la voce al personaggio nella popolare serie animata della HBO Max “Harley Quinn”, che debutterà nella terza stagione entro la fine dell’anno.

Bisogna tuttavia prendere coscienza che “Joker” di Phillips occupa un posto ben distinto nell’universo narrativo della produzione DC.

Fare di “Joker 2” un musical è sicuramente una mossa audace di Phillips, che ha sbancato al botteghino (con $ 1 miliardo di incassi mondiali) e agli Oscar (con 12 nomination e due vittorie). Joaquin Phoenix, che ha vinto il premio come Miglior Attore per la sua interpretazione di Joker, alias Arthur Fleck, dovrebbe riprendere il suo ruolo, anche non c’è ancora una firma ufficiale.

Tutti gli altri dettagli su “Folie à Deux” rimangono nascosti, non ci resta che aspettare per scoprire le novità.

Roberta Rosella

13/06/2022