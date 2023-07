John Wick 4: quante parole pronuncia il suo personaggio in tutto il film?

La saga di John Wick è diventata un fenomeno cult. Viene apprezzata per le sue intense scene di azione, ma anche per il carattere enigmatico del suo protagonista interpretato da Keanu Reeves. John Wick è noto per essere un uomo di poche parole, ma le sue azioni parlano più forte di qualsiasi discorso. Esaminando il numero di parole pronunciate da Keanu Reeves in ogni film della saga, emergono dati sorprendenti.

La saga è composta attualmente da quattro capitoli, eppure John Wick si esprime con pochissime parole in ognuno di essi. Nel capitolo 4, nonostante una durata più lunga rispetto ai predecessori, pronuncia solo 348 parole. Questo è un dato interessante, poiché sembra che il personaggio diventi sempre più silenzioso ad ogni nuovo film, nonostante la maggiore estensione della pellicola.

Una delle battute più lunghe pronunciate da John Wick nel quarto capitolo è “Tu ed io ci siamo lasciati alle spalle una bella vita molto tempo fa, amico mio”. Eppure si tratta di soli 169 minuti di dialogo in un film che si estende per diverse ore. Questo conferma ancora una volta quanto Keanu Reeves riesca a esprimere un’ampia gamma di emozioni e sentimenti attraverso la sua interpretazione senza la necessità di molte parole.

Dando uno sguardo al conteggio complessivo delle parole per ogni film, emerge un trend interessante. Nel primo capitolo del 2014, Keanu Reeves pronuncia 484 parole, che rappresentano solo il 20% della durata totale del film. Nel secondo capitolo, “John Wick: Capitolo 2” del 2017, il protagonista si dimostra più loquace, con un totale di 499 parole. Anche se molte di queste sono interiezioni. Con il terzo capitolo, “John Wick: Capitolo 3 – Parabellum” del 2019, il conteggio delle parole si riduce a 410. Infine, nel quarto capitolo, “John Wick: Capitolo 4” del 2023, si arriva a soli 384 vocaboli.