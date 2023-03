Recensione ”John Wick 4”: l’ultimo capitolo della serie ha mantenuto le aspettative?

A distanza di quattro anni dal terzo capitolo, John Wick 4 uscirà nelle sale il prossimo 23 Marzo. Il film, che sarà l’ultimo della saga action, chiuderà definitivamente l’arco di Keanu Reeves. Questo il motivo per cui il film, diretto da Chad Stahelski, avrà il minutaggio più lungo tra tutti i precedenti: ben 169 minuti. Già prima dell’uscita il film è stato anticipato da aspettative molto alte, sarà riuscito a mantenerle?

John Wick 4 – tutte le informazioni

Trama

John Wick torna di nuovo, e per l’ultima volta, nelle sale cinematografiche e questa volta è determinato a ottenere la sua libertà. Per farlo dovrà sconfiggere una volta per tutte la Grande Tavola. A mettersi tra lui e il suo obbiettivo c’è però un nuovo nemico che ha preso il controllo dell’organizzazione criminale: il Marchese de Gramont, il nuovo villain che dominerà nel quarto capitolo. Una missione che lo porterà prima a Berlino, dalla Ruska Roma, e poi a Parigi, dove l’ex sicario non dovrà affrontare soltanto il duello finale ma anche tutti coloro che vogliono ucciderlo per la sua taglia. Un’ultima, grande missione che porterà Wick ad allearsi con vecchi nemici e al guardarsi da personaggi fidati.

Crediti

Data di uscita: 23 Marzo 2023

23 Marzo 2023 Regia : Chad Stahelski

: Chad Stahelski Durata : 169 minuti

: 169 minuti Genere : action

: action Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Produzione : USA

: USA Fotografia : Dan Laustsen

: Dan Laustsen Sceneggiature : Shay Hatten, Michael Finch

: Shay Hatten, Michael Finch Attori: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hirouki Sanada, Shamier Anderson, Ian McShane, Lance Reddick

Recensione

John Wick 4, con la regia di Chad Stahelski, chiude definitivamente il ciclo narrativo che vede come protagonista l’ex sicario americano. Baba Jaga, così il nome che gli viene dato, tornerà per l’ultima volta pronto ad ottenere la sua libertà. Lo avevamo conosciuto per la prima volta nel 2014, anno dell’uscita del primo film. Wick aveva abbandonato il suo lavoro da sicario per vivere una vita tranquilla con sua moglie Helen. Quest’ultima però, afflitta da un male incurabile, muore. Poco dopo la sua morte, riceve un regalo che sua moglie ha deciso di lasciargli prima di morire: un cane di nome Daisy. Quest’ultimo verrà presto assassinato, durante un’invasione domestica nella casa del protagonista, da Iosef Tarasov. Wick, che pensava di aver abbandonato una volta per tutte il mondo degli assassini, tornerà in campo per vendicarsi.

Dopo le vicende del primo film, l’ex assassino viene rigettato in un vortice senza fine, o quasi, nel mondo delle organizzazioni criminali e degli omicidi, dominato dal comando della Grande Tavola. Il quarto film è stato anticipato da grandissime aspettative create anche dal regista stesso, è riuscito a rispettarle? Non pienamente.

Con John Wick siamo stati sempre preparati ad assistere a moltissime scene action al centro della narrazione ma forse, in questo caso, ci si è concentrati troppo su di esse tralasciando l’importanza di una trama che potesse essere originale e accattivante. Una sceneggiatura strutturata in maniera simile ai vecchi capitoli che però pecca di inventiva. Apprezzabile l’idea di voler ricongiungere il cerchio aperto nel primo capitolo della saga con la ricerca della liberazione da parte della Grande Tavola ma molte sono le pecche nel film. Pochi i dialoghi importanti e ben costruiti, troppo ripetitivi i meccanismi che mandano avanti la narrazione. Scene action al limite della realtà e colpi di scena prevedibili.

Una nota sicuramente apprezzabile e che fa guadagnare un punto a questo film è la fotografia curata e accattivante. Composizioni dinamiche ed interessanti e largo utilizzo di Long Shot e Down Shot che rendono il tutto molto più ‘‘epico”. Dal punto di vista tecnico, possiamo affermare che il quarto capitolo della saga è visivamente molto interessante, con scene action caratterizzate da inquadrature dinamiche e particolari che tengono lo spettatore attaccato allo schermo.

Resta impeccabile, come nei film precedenti, la recitazione di Keanu Reeves che si conferma perfetto per il suo ruolo. L’attore è riuscito perfettamente a rendere al meglio ogni scena, da quelle drammatiche a quelle action e più crude. Sicuramente una grande conferma delle capacità già dimostrate in precedenza.

Altra nota a favore del film è sicuramente il finale. Un colpo di scena che non staremo qui ad anticiparvi ma che ci ha particolarmente sorpreso negli ultimi momenti del film. Un finale che va a chiudere il ciclo che si era aperto nel primo capitolo e che abbiamo particolarmente apprezzato.

Giudizio e conclusioni

In ultima analisi, tenendo in considerazioni le riflessioni e valutazioni fatte nel paragrafo precedente, possiamo dire che John Wick 4 non ha rispettato le grandi aspettative che erano state create. Il finale a sorpresa, i colori, la fotografia, la dinamicità delle scene e la recitazione fa guadagnare punti al film che però risulta banale nella trama e sfocia spesso nell’irrealistico nei combattimenti. Un peccato, dunque, per tutte le aspettative che i fan della saga, e tutti coloro che l’aspettavano trepidanti, avevano a riguardo. Il film, tuttavia, rimane un prodotto apprezzabile dal punto di vista visivo che, con le sue scene action, vi terrà attenti fino all’ultimo.

Trailer