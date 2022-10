La cyber-violenza in Corea del Sud

In Corea del Sud dal 2017 al 2019 i crimini a sfondo sessuale resi possibili o diffusi in rete attraverso strumenti tecnologici sono aumentati dal 20 al 30%, contando più di 7000 casi. E si tratta di un numero in continuo aumento. La cyber-violenza, tematica su cui si pone sempre maggior attenzione, è alla base dell'opera prima della regista Jeong Ji-hye. "Jeong-sun", anche nome della protagonista oltre che titolo della pellicola, è un film che accanto a un episodio di cyber-violenza affronta altre scottanti realtà. "Jeong-sun" esplora temi come le disparità di genere, la difficoltà nel perseguire i crimini informatici e i lunghi tempi necessari per eliminare un video, una volta diventato virale.

Il video del quale Jeong-sun diventa protagonista è stato girato con il suo consenso, ma questo non dovrebbe avere più alcuna importanza quando questo viene diffuso online. Jeong-sun lavora in una fabbrica dove i pettegolezzi sono all'ordine del giorno, così come le differenze di genere, che colpiscono in particolare le operaie più anziane. La donna al centro della storia sopporta tutto senza mai opporsi, con serenità e rassegnazione. Lo stesso senso di arrendevolezza lo ha nei confronti dell'amore, sentendosi ormai, come si ripete più volte nel corso del film "ormai sono troppo vecchia per queste cose".

"Jeong-sun" e la forza distruttiva degli strumenti tecnologici

Nonostante Jeong-sun si renderà poi conto di sbagliarsi, questo suo sentirsi fuori dal tempo si collega in particolare a un'ingenuità nei confronti della tecnologia. Un'ingenuità che colpisce tanto lei che il responsabile della diffusione del video in rete. Il film mostra tutte le tappe, che spesso passano inosservate, di come da un semplice filmato condiviso tra amici e colleghi, si arriva al video virale. Quella ripresa è inizialmente solo un modo per dimostrare qualcosa, un gesto fatto senza pensare, un tasto da premere nel giro di un secondo.

Ma forse, oggi più che mai, ogni video o foto andrebbe fatta con molta più attenzione, perché, come accade in "Jeong-sun", non c'è dietro un reale motivo dietro, forse solo troppa inesperienza. "Jeong-sun" raffigura l'attualità e condanna la cyber-violenza, mostrando l'importanza, spesso schiacciata dalla vergogna, di denunciare quanto accaduto. La frenesia di condividere e la velocità con cui i video arrivano agli occhi di tutti si scontra con i temi del lavoro in fabbrica. È una professione dilatata e ogni giorno è uguale a se stesso. È un lavoro reso più facile dall'uso della tecnologia, ma che potrebbe farne benissimo a meno. Se online è tutto veloce e c'è la corsa alle novità, all'interno di quella fabbrica il tempo si è fermato.

