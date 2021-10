#IoSonoQui: una riflessione sulle relazioni ai tempi dei social network

Stéphane(Alan Chabat) è un uomo di mezza età con una vita piuttosto soddisfacente. Ha un ristorante, che era del padre, due figli grandi e un’ex moglie con cui è in buoni rapporti. Però gli manca qualcosa, per cui decide un giorno di uscire dalla sua confort zone: raggiungere a Seul una pittrice coreana, con cui è in contatto da qualche tempo.

Parte da una piccola storia il film di Eric Lartigau - già autore del delizioso “La famiglia Bélier” - in cui dirige nei panni del protagonista Alan Chabat, con cui collabora da qualche tempo.

La prima parte dell’opera, ambientata nei paesi Baschi tra animali impagliati nel ristorante di famiglia e matrimoni con sorpresa, è propedeutica alla seconda. Questa è tutta in un non luogo per definizione: l’aeroporto, dove il nostro eroe arriva di punto in bianco per poter incontrare finalmente la bella pittrice. Nell’inutile attesa della donna, Stéphane, dopo un primo momento di smarrimento, ci resta diversi giorni. Tra brindisi di Soju, una specie di birra locale fortissima, con personaggi vari e qualche disavventura divertente, si racconta sui social con l’ashtag “#iosonoqui”, diventando in rete “the french lover” con un seguito da paura di followers su Instagram.

#IoSonoQui: Una commedia leggera su un uomo alla ricerca dei suoi ciliegi in fiore

Nel film di Lartigau c’è un po’ di “The Terminal”, ma anche di “Lost in Translation”. Stéphane si ritrova a vivere per qualche giorno tra gate e lounge di compagnie aeree, aiutato in modo inaspettato da sconosciuti con cui comunica a gesti. E qui arriva la terza parte del film: l’incontro con Soo a Seul e la scoperta della cultura locale.

La donna mai giunta in aeroporto, trovata quasi per caso dal suo amico virtuale, diventa reale ma eterea come i ciliegi in fiore ovunque in città. É lei, a spiegare all’uomo il concetto di “Nunchi”, un’espressione che si potrebbe tradurre liberamente empatia e/o intelligenza emotiva tipica del suo paese.

"#IoSonoQui" è all’insegna di questa idea orientale che si fonde perfettamente con la commedia romantica francese, un mix perfetto. Nel finale, quando i due figli di Stéphane vanno a prendere il padre preoccupati per lui, trovano un uomo nuovo che nel perdersi si è ritrovato

. Tra gli interpreti spicca uno straordinario Alain Chabat, una celebrità nel suo paese per esser stato Giulio Cesare in “Asterix et Obelix: Missione Cleopatra”. Perfetta nel suo ruolo la apparentemente fragile Bae Doona (Soo) che riesce in poche pose a entrare in empatia con lo spettatore. Buona la scrittura e la fotografia, capace di enfatizzare lo straordinario aeroporto di Seul-Incheon un universo parallelo, che diventa luogo metaforico per una storia che parla di tutti noi.

Ivana Faranda