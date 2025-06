Inizio delle riprese della nuova fiction ‘Colpa dei sensi’ a Roma: un cast d’eccezione per Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 18 giugno 2025 ha segnato l’inizio delle riprese della nuova fiction ‘Colpa dei sensi‘, una serie attesa che debutterà in prima serata su Canale 5. Questa produzione è una collaborazione tra RTI e Compagnia Leone Cinematografica, e riunisce nuovamente gli attori Gabriel Garko e Anna Safroncik, già noti per la loro partecipazione nella miniserie ‘Se potessi dirti addio‘. La regia è affidata a Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che porteranno sullo schermo una storia ricca di emozioni e colpi di scena.

La trama di ‘Colpa dei sensi’: un dramma tra passato e presente

La serie ‘Colpa dei sensi‘ si sviluppa attorno alla vita di Laura, interpretata da Anna Safroncik, e di suo marito Enrico, interpretato da Tommaso Basili. La loro esistenza, apparentemente serena e priva di scossoni, viene sconvolta dall’improvviso ritorno di Davide, un personaggio chiave interpretato da Gabriel Garko. Davide, ex fidanzato di Laura e migliore amico di Enrico, torna ad Ancona dopo un lungo periodo di assenza, segnato dalla tragica morte della madre, assassinata dal padre, ora in carcere.

La trama si dipana attraverso il tentativo di Davide di scoprire la verità sulla sua famiglia e sul passato che lo tormenta. La sua ricerca di risposte lo porterà a confrontarsi con segreti e verità nascoste, mentre Laura, spinta da un forte legame emotivo, decide di supportarlo in questo difficile percorso. La loro interazione riaccende una passione mai completamente sopita, complicando ulteriormente la situazione. A dare una mano a Davide e Laura ci sarà Tommaso, un brillante poliziotto interpretato da Francesco Venditti, che è anche il marito di Viola, la migliore amica di Laura, interpretata da Giorgia Würth.

Il cast e le aspettative per la messa in onda

Il cast di ‘Colpa dei sensi‘ è composto da nomi di spicco del panorama televisivo italiano. Oltre ai già citati Gabriel Garko e Anna Safroncik, la serie vede la partecipazione di Tommaso Basili, Giorgia Würth e Francesco Venditti, tutti attori di grande talento che promettono di portare sullo schermo interpretazioni memorabili. La produzione è attualmente in fase di riprese e, sebbene non sia stata ancora annunciata una data di messa in onda precisa, è previsto che la serie venga trasmessa in autunno su Canale 5.

I fan della fiction italiana possono aspettarsi un palinsesto ricco di novità, con Mediaset che presenterà a breve tutte le date e i dettagli della prossima stagione televisiva. La combinazione di un cast affiatato e una trama avvincente fa di ‘Colpa dei sensi‘ uno dei titoli più attesi dell’anno, pronto a catturare l’attenzione del pubblico con le sue dinamiche complesse e le emozioni intense.

