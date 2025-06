Rosa Elettrica: la nuova serie Sky con Maria Chiara Giannetta promette colpi di scena

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rosa Elettrica è la nuova serie originale di Sky che si prepara a catturare l’attenzione del pubblico. Presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival di Riccione, questa produzione si distingue per la sua narrazione intensa e i personaggi ben delineati. La protagonista, Maria Chiara Giannetta, interpreta Rosa Valera, un’agente del Nucleo Protezione Testimoni, che si trova a dover affrontare una missione ad alto rischio. La serie si propone di esplorare tematiche complesse legate alla criminalità giovanile, offrendo uno sguardo inedito e coinvolgente.

La trama di Rosa Elettrica

Rosa Valera, giovane e determinata, è alle prime armi nel suo nuovo lavoro. La sua missione consiste nel proteggere Cocìss, un giovane boss della camorra di soli 18 anni, interpretato da Francesco Di Napoli. La scelta di Cocìss di collaborare con la giustizia mette Rosa in una situazione precaria: deve garantire la sua sicurezza mentre entrambi si trovano in pericolo. La tensione cresce quando Rosa scopre delle falle nel sistema di protezione, rendendo la sua vita e quella di Cocìss sempre più vulnerabili. La fuga diventa l’unica soluzione, portando i due personaggi da Roma all’Austria in un viaggio carico di adrenalina e scelte difficili.

La serie si distingue per il suo approccio realistico e crudo, lontano dai cliché del genere crime. Rosa Elettrica si presenta come un action thriller in sei episodi, diretto da Davide Marengo e scritto da un team di sceneggiatrici, tra cui Giordana Mari, Fortunata Apicella, Serena Patrignanelli e Michela Straniero. La presenza di una scrittura interamente femminile arricchisce la narrazione, conferendo profondità e complessità ai personaggi.

Maria Chiara Giannetta: un’attrice in evoluzione

Maria Chiara Giannetta, già nota per i suoi ruoli in Blanca e Don Matteo, affronta in Rosa Elettrica una sfida completamente nuova. La sua interpretazione di Rosa Valera è caratterizzata da una rigidità e da un controllo apparente, che nascondono un profondo disagio interiore. A differenza dei suoi precedenti personaggi, Rosa non possiede la leggerezza ironica di Blanca né la forza morale del capitano Anna Olivieri. Qui, l’attrice si confronta con una protagonista complessa, che deve affrontare il peso di un ruolo che sembra troppo grande per lei.

Il contrasto generazionale tra Rosa e Cocìss, rappresentante della Gen Z, aggiunge un ulteriore strato di tensione alla narrazione. La loro alleanza forzata, in un contesto di fuga e pericolo, mette in luce le differenze tra le due generazioni e le sfide che devono affrontare. Giannetta riesce a trasmettere la vulnerabilità del suo personaggio, rendendolo autentico e vicino al pubblico.

Un’ambientazione ricca e variegata

Le riprese di Rosa Elettrica si sono svolte in diverse località, tra cui Napoli, Roma, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Austria. Questa varietà di ambientazioni contribuisce a creare un ritmo incalzante e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione dello spettatore. Ogni luogo scelto per le riprese aggiunge un elemento di novità e sorpresa, rendendo la serie visivamente accattivante.

Il cuore della narrazione rimane sempre focalizzato su Rosa, le sue paure e la sua evoluzione. Non è una semplice eroine, ma una giovane donna intrappolata in una situazione che la costringe a prendere decisioni difficili. La serie si propone di esplorare la complessità della criminalità giovanile in Italia, evitando facili moralismi e offrendo uno sguardo diretto e incisivo sulla realtà.

Rosa Elettrica si presenta come una proposta intrigante nel panorama delle nuove uscite di Sky. Con una protagonista forte e una trama avvincente, la serie è destinata a lasciare il segno e a conquistare il pubblico. Maria Chiara Giannetta, con la sua interpretazione intensa, continua a dimostrare la sua versatilità e il suo talento, rendendo ogni suo ruolo unico e memorabile.

