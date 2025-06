Aggiornamenti sulle serie tv: ritorni, abbandoni e nuove aggiunte nel cast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle serie televisive è in continua evoluzione, con notizie che riguardano attori, progetti e cancellazioni che catturano l’attenzione dei fan. Recentemente, Selena Gomez ha confermato il suo ritorno in una delle sue serie più amate, mentre altre produzioni affrontano sfide significative. Ecco un riepilogo delle ultime novità.

Selena Gomez torna ne I maghi di Waverly: ritorno a Waverly Place

I fan de I maghi di Waverly Place possono tirare un sospiro di sollievo: Selena Gomez ha annunciato il suo ritorno nei panni di Alex Russo per la seconda stagione del sequel. L’attrice ha condiviso la notizia attraverso le sue storie su Instagram, dove è apparsa accanto a David Henrie, il suo co-protagonista. In uno dei post, Gomez ha espresso il suo affetto per Henrie, scrivendo: “Vogliamo farlo per sempre. Ti voglio bene, fratello”. La sua presenza nella serie, che ha già visto la partecipazione dell’attrice in due episodi della prima stagione, promette di portare un ulteriore elemento di nostalgia e affetto per i fan della serie originale.

Abbandono di Kate Winslet da The Spot

Un cambiamento significativo ha colpito la produzione di The Spot, una nuova serie drammatica di Hulu creata da Ed Solomon. Kate Winslet, premio Oscar e attrice di spicco, ha deciso di ritirarsi dal progetto, in cui avrebbe dovuto recitare anche come produttrice esecutiva. Secondo fonti vicine alla produzione, la decisione è stata influenzata da motivi creativi e dall’evoluzione del progetto stesso, che ha richiesto un approccio diverso rispetto a quello inizialmente previsto per il suo ruolo. Attualmente, la ricerca di una nuova attrice di alto profilo è in corso, con le riprese programmate per l’anno prossimo. The Spot racconta la storia di una chirurga di successo e di suo marito, un insegnante, che si trovano coinvolti in un mistero legato alla morte di un bambino. Mentre indagano, emergono segreti che metteranno alla prova la loro relazione.

Cancellazione di Grosse Pointe Garden Society

Un altro colpo per il panorama televisivo è rappresentato dalla cancellazione di Grosse Pointe Garden Society, un mystery drama trasmesso da NBC. Nonostante i tentativi di trovare una nuova casa per la serie, inclusa la possibilità di un approdo su Peacock, il progetto si ferma dopo una sola stagione. Grosse Pointe Garden Society, creata da Jenna Bans e Bill Krebs, ha registrato una media di soli 1,77 milioni di spettatori a settimana, rendendola la meno seguita tra gli undici drama della rete nella scorsa stagione. Il cast, che include nomi come Melissa Fumero, Aja Naomi King, Ben Rappaport e AnnaSophia Robb, non ha potuto salvare la serie da un destino infausto.

Levi Miller entra nel cast di Bloodaxe

Infine, una nuova aggiunta al cast di Bloodaxe, una serie di Prime Video dedicata ai vichinghi, ha catturato l’attenzione. Levi Miller, noto per il suo ruolo in Supergirl, è stato scelto come terzo membro del cast. Bloodaxe, creata da Michael Hirst e suo figlio Horatio Hirst, narra le gesta del guerriero vichingo Erik Haraldsson, noto anche come Ascia Insanguinata, e di sua moglie Gunnhild, conosciuta come la Madre dei Re. Miller interpreterà Haakon il Buono, il fratellastro minore di Erik. Questa serie promette di esplorare temi storici e drammatici, offrendo uno sguardo affascinante sulla vita e le lotte dei vichinghi.

