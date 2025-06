Le migliori serie da vedere dopo Squid Game 3: scopri le nostre raccomandazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La popolarità di “Squid Game” ha lasciato molti fan in attesa di nuove avventure da seguire. Con l’uscita della terza stagione, è naturale cercare contenuti simili che possano soddisfare la voglia di suspense e dramma. In questo articolo, esploreremo tre serie che potrebbero catturare l’attenzione di chi ha apprezzato il fenomeno sudcoreano. Queste raccomandazioni spaziano da adattamenti di manga giapponesi a produzioni coreane, offrendo una varietà di stili e narrazioni.

Alice in borderland: un viaggio distopico tra giochi mortali

“Alice in Borderland” è una serie giapponese live-action che ha guadagnato popolarità grazie alla sua trama avvincente e ai suoi colpi di scena. Tratta dall’omonimo manga di Haro Aso, la storia segue Arisu, un giovane studente di Tokyo. La sua vita cambia radicalmente quando, senza alcuna spiegazione, si ritrova in una Tokyo distopica. In questo mondo alternativo, Arisu e i suoi compagni devono affrontare una serie di giochi mortali, ognuno con regole specifiche e sfide uniche.

La serie esplora temi di sopravvivenza e amicizia, mentre i personaggi si trovano a dover prendere decisioni difficili per rimanere in vita. Ogni episodio è caratterizzato da una crescente tensione, che tiene gli spettatori incollati allo schermo. La narrazione si sviluppa in modo avvincente, con colpi di scena che mantengono alta l’attenzione. “Alice in Borderland” è un’ottima scelta per chi cerca un mix di azione, dramma e riflessione sulle relazioni umane in situazioni estreme.

Kaiji: il gioco d’azzardo come metafora della vita

Un’altra serie da considerare è “Kaiji“, un anime che ha influenzato “Squid Game” e che offre una prospettiva unica sul gioco d’azzardo. Basato su un manga giapponese, il protagonista è un giocatore d’azzardo con gravi problemi finanziari. In cerca di una soluzione ai suoi debiti, accetta di partecipare a una crociera che promette giochi di carte. Tuttavia, ben presto si rende conto che la situazione è molto più pericolosa di quanto avesse immaginato.

“Kaiji” non è solo una serie di intrattenimento; affronta temi profondi come la disperazione, la speranza e le scelte che definiscono le vite delle persone. Ogni partita diventa una questione di vita o di morte, e il protagonista deve utilizzare astuzia e strategia per sopravvivere. La serie è un mix di tensione e introspezione, rendendola un’opzione imperdibile per chi ha apprezzato le dinamiche di “Squid Game“.

The 8 show: una nuova sfida coreana

Infine, “The 8 Show” è una produzione sudcoreana che si presenta come una sorta di “figlia” di “Squid Game“. La trama ruota attorno a otto partecipanti che si ritrovano intrappolati in un palazzo. In questo gioco, il tempo è denaro: più a lungo rimangono chiusi, più guadagnano. Tuttavia, la sopravvivenza si rivela essere una sfida ben più complessa di quanto possa sembrare.

La serie gioca con le dinamiche della competizione e della psicologia umana, esplorando come le persone reagiscono sotto pressione. “The 8 Show” combina elementi di suspense e dramma, offrendo un’esperienza avvincente per gli spettatori. Con una narrazione che si sviluppa in modo intrigante, questa serie è perfetta per chi cerca nuove emozioni dopo aver visto “Squid Game“.

Con queste tre raccomandazioni, i fan di “Squid Game” possono continuare a esplorare mondi affascinanti e pieni di tensione. Che si tratti di giochi mortali, di sfide di sopravvivenza o di riflessioni sulla vita, queste serie offrono contenuti ricchi e coinvolgenti.

