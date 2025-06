Kyle MacLachlan spiega perché ha rifiutato il ritorno in And Just Like That

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Kyle MacLachlan, noto per il suo ruolo di Trey McDougal in Sex and the City, ha recentemente rivelato i motivi che lo hanno portato a declinare l’invito a tornare nella serie sequel And Just Like That. L’attore, che ha guadagnato fama mondiale grazie alla sua collaborazione con il regista David Lynch, ha condiviso i suoi pensieri in un’intervista a US Weekly, chiarendo le sue motivazioni e il suo legame con il personaggio.

La decisione di non tornare nel sequel

Durante l’intervista, MacLachlan ha espresso il suo desiderio di tornare a recitare nel ruolo di Trey, ma ha anche sottolineato che la proposta ricevuta non era all’altezza delle sue aspettative. “Mi sarebbe piaciuto tornare e divertirmi”, ha affermato, aggiungendo che la relazione tra Charlotte York, interpretata da Kristin Davis, e Trey meritava un approfondimento maggiore rispetto a quanto inizialmente previsto. L’attore ha riflettuto su come la storia del loro rapporto potesse evolversi, suggerendo che ci fosse bisogno di una narrazione più ricca e significativa.

MacLachlan ha quindi deciso di non accettare l’offerta, ritenendo che il suo personaggio avesse bisogno di una nuova dimensione per giustificare un ritorno. La sua scelta dimostra una certa integrità artistica, poiché l’attore non ha voluto tornare semplicemente per il gusto di farlo, ma ha cercato un’opportunità che potesse realmente valorizzare il suo personaggio.

Il futuro di Trey McDougal

Riflettendo sul futuro di Trey McDougal, MacLachlan ha condiviso un’idea interessante su dove potrebbe trovarsi il suo personaggio oggi. Ha ipotizzato che Trey potesse essersi trasferito a Napa, dove avrebbe potuto gestire una cantina di successo con un marchio tutto suo. Questa visione non è stata formalizzata, ma rappresenta un esempio di come l’attore continui a pensare al suo personaggio e alle potenzialità narrative che potrebbero essere esplorate.

Nonostante la sua decisione di non tornare in And Just Like That, MacLachlan ha espresso il suo affetto per il cast e la serie stessa, affermando che “la serie sta andando alla grande” e che “sono tutti adorabili”. Questo dimostra un forte legame con il progetto originale e con i colleghi, anche se ha scelto di non farne parte in questa nuova fase.

I ruoli iconici di Kyle MacLachlan

Kyle MacLachlan ha costruito una carriera ricca di ruoli memorabili, molti dei quali sono stati creati in collaborazione con David Lynch. Il suo personaggio più iconico, l’agente Dale Cooper, in Twin Peaks ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione. MacLachlan ha anche recitato nel prequel Fuoco cammina con me e nella serie sequel del 2017, continuando a esplorare il mondo di Twin Peaks.

Oltre a Twin Peaks, l’attore ha interpretato il giovane Jeffrey Beaumont in Velluto blu, un altro film diretto da Lynch che ha contribuito a definire la sua carriera. Sul piccolo schermo, oltre ai suoi ruoli in Twin Peaks e Sex and the City, MacLachlan ha avuto un’importante presenza in Desperate Housewives, dove ha interpretato il dentista Orson Hodge, dimostrando la sua versatilità come attore.

La carriera di Kyle MacLachlan è un esempio di come un attore possa rimanere rilevante e apprezzato nel corso degli anni, grazie a scelte artistiche ponderate e a ruoli che hanno segnato la cultura pop.

