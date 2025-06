Doctor Odyssey: il medical drama di ABC chiude i battenti dopo una sola stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo delle serie televisive è in continua evoluzione e, purtroppo, non tutte le produzioni riescono a trovare il proprio pubblico. È il caso di Doctor Odyssey, il medical drama co-ideato da Ryan Murphy per ABC, che dopo una sola stagione si appresta a salutare i suoi spettatori. La notizia della cancellazione è giunta in seguito alla scadenza dei contratti degli attori, senza che siano stati avviati negoziati per il loro rinnovo. Questo articolo esplorerà i dettagli della cancellazione, il contesto della serie e le reazioni del pubblico.

La cancellazione di Doctor Odyssey

Con la scadenza dei contratti di tutti gli attori coinvolti, Doctor Odyssey si considera ufficialmente cancellato. Secondo quanto riportato da Deadline, non ci sono state iniziative per estendere i contratti, il che ha portato a una situazione di stallo. Gli attori, tra cui il protagonista Joshua Jackson, sono ora liberi di intraprendere nuovi progetti. Nonostante ciò, esiste una possibilità remota che Ryan Murphy possa decidere di riprendere in mano il progetto in futuro, ma ciò richiederebbe la stipula di nuovi accordi con il cast, sempre che questi siano disponibili.

La serie, pur avendo un’idea interessante alla base, non ha ottenuto il successo sperato. Le medie d’ascolto sono state deludenti, con soli 4,8 milioni di spettatori settimanali, posizionandosi al penultimo posto nella classifica dei drama più visti sulla rete nella scorsa stagione. Questa situazione ha reso inevitabile la decisione di ABC di non rinnovare Doctor Odyssey per una seconda stagione.

La trama e i personaggi di Doctor Odyssey

Doctor Odyssey seguiva le avventure del Dottor Max Bankman, interpretato da Joshua Jackson, un medico di bordo su una lussuosa nave da crociera. La serie si concentrava sulle emergenze mediche che si verificavano a bordo, con il Dottor Bankman affiancato dagli infermieri Avery, interpretata da Phillipa Soo, e Tristan, interpretato da Sean Teale. Insieme, il trio affrontava situazioni critiche, ma la trama si complicava ulteriormente con l’introduzione di elementi romantici e relazioni personali tra i personaggi.

Nonostante le buone intenzioni e il potenziale della trama, Doctor Odyssey non è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico come sperato. La mancanza di un forte seguito ha contribuito a far sì che la serie venisse considerata per la cancellazione. La competizione con altri programmi, come 9-1-1: Nashville, ha ulteriormente messo in difficoltà la serie, che occupava uno slot di programmazione già affollato.

La disponibilità della serie in Italia

Per gli appassionati italiani, Doctor Odyssey è attualmente disponibile in streaming su Disney+, con nuovi episodi rilasciati ogni mercoledì. Gli ultimi due episodi della serie sono attesi per il 2 e il 9 luglio. Nonostante la cancellazione, gli spettatori possono ancora seguire le avventure del Dottor Bankman e dei suoi colleghi, anche se la notizia della chiusura della serie ha suscitato delusione tra i fan.

La cancellazione di Doctor Odyssey rappresenta un altro esempio di come il panorama televisivo possa cambiare rapidamente. Le aspettative iniziali possono non sempre tradursi in successo, e le decisioni delle reti sono spesso influenzate da fattori come gli ascolti e la concorrenza. Mentre i fan sperano in un possibile ritorno della serie, al momento Doctor Odyssey rimane un capitolo chiuso nel catalogo delle produzioni televisive di ABC.

