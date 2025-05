Il Kiss Kiss Way 2025: il tour estivo di Radio Kiss Kiss attraversa l’Italia con eventi gratuiti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Kiss Kiss Way 2025 rappresenta il tour estivo ufficiale di Radio Kiss Kiss, un evento che si svolgerà in cinque città italiane, offrendo due giorni di intrattenimento gratuito in ciascuna località. Il primo giorno sarà caratterizzato dal “Villaggio Kiss Kiss”, dove i partecipanti potranno divertirsi con attività interattive, giochi, DJ set e dirette radiofoniche. Il secondo giorno culminerà in un grande concerto gratuito, che vedrà la partecipazione di artisti di fama sia nazionale che internazionale.

Date e città del tour

Il calendario del Kiss Kiss Way 2025 è ricco di appuntamenti imperdibili. Le cinque tappe del tour si svolgeranno nelle seguenti città:

Napoli – Piazza del Plebiscito : 30-31 maggio

– : 30-31 maggio Torino – Piazza Castello : 14-15 giugno

– : 14-15 giugno Corigliano-Rossano – Il Palmeto : 28-29 giugno

– : 28-29 giugno Baia Domizia : 11-12 luglio

: 11-12 luglio Golfo Aranci : 26-27 luglio

Ogni evento avrà inizio alle ore 20:00, trasformando le piazze in palcoscenici a cielo aperto, dove il pubblico potrà vivere momenti di grande musica e spettacolo. Questo tour non solo offre concerti, ma crea anche un’atmosfera di festa e condivisione tra i partecipanti.

Artisti partecipanti

Il Kiss Kiss Way 2025 vedrà la partecipazione di oltre 70 artisti, tra cui nomi noti della musica italiana e internazionale. Tra gli artisti confermati figurano Aka 7Even, Aiello, Alessandra Amoroso, Alex Wyse, Alexia, Anna Tatangelo, Annalisa, Baby K, Big Mama, Boomdabash, e molti altri. Il ricco elenco di talenti promette di soddisfare i gusti di un pubblico variegato, offrendo performance che spaziano tra diversi generi musicali. Ogni artista porterà sul palco la propria unicità, contribuendo a rendere ogni tappa un evento memorabile.

Come partecipare

L’accesso ai concerti è gratuito, ma è necessario prenotare i biglietti attraverso i “Ticket Day” online. Per partecipare, è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi:

Scaricare l’app ufficiale di Radio Kiss Kiss. Cliccare sul banner dedicato al Kiss Kiss Way. Selezionare la tappa desiderata. Compilare il modulo per prenotare il biglietto gratuito, disponibile in posti limitati nel PIT o nel PARTERRE.

Il primo appuntamento per la prenotazione dei biglietti è fissato per il 22 maggio alle ore 15:00, relativo allo show del 31 maggio a Napoli. Tra gli artisti che si esibiranno nella tappa partenopea ci saranno nomi come Benji & Fede, Carl Brave, Francesca Michielin, Gabry Ponte e molti altri, promettendo uno spettacolo di alta qualità.

Copertura mediatica

Tutte le tappe del tour saranno trasmesse in diretta su Radio Kiss Kiss e Kiss Kiss TV, canale 158 DTT. Inoltre, due speciali di 120 minuti andranno in onda su TV8, Sky Uno e NOW tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, garantendo così una copertura mediatica ampia e dettagliata dell’evento. Questo permetterà a chi non potrà partecipare di vivere l’esperienza del Kiss Kiss Way anche da casa.

Una macchina organizzativa imponente

Dietro la realizzazione del Kiss Kiss Way si cela un’organizzazione complessa e ben strutturata. Decine di professionisti, tra cui fonici, tecnici delle luci, ingegneri del suono, social media manager, presentatori e addetti alla sicurezza, lavorano instancabilmente per garantire il successo di ogni tappa. La sinergia tra tutti questi professionisti permette di allestire eventi che si confrontano con i più grandi festival musicali europei. Inoltre, il tour beneficia del supporto di numerosi sponsor e partner commerciali, che non solo contribuiscono finanziariamente, ma arricchiscono anche l’evento con contenuti e servizi.

Le ricadute sul territorio

Il Kiss Kiss Way non è solo un evento musicale, ma ha anche un impatto significativo sulle economie locali. Le città ospitanti traggono vantaggio dall’afflusso di visitatori, che contribuiscono a sostenere le attività commerciali e i servizi della zona. Questo aspetto rende il tour un’opportunità per attivare l’economia locale, trasformando ogni tappa in un momento di festa e sviluppo per le comunità coinvolte. L’evento si configura quindi come un’importante occasione di promozione culturale e sociale, capace di unire le persone attraverso la musica e l’intrattenimento.

