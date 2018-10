Il banchiere anarchico (2018)

Il banchiere anarchico - Recensione: anatomia del potere

Base conduce un’operazione spietata, dissezione chirurgica del potere e degli ideali. “Il banchiere anarchico” destabilizza e disorienta, ma è creazione profondamente conscia di essere libera.

C’è un dato spesso registrato, tra le pieghe della storia letteraria europea e non: il periodo storico, le menti all’interno delle temperie in questione, tendono a riflettere su sé stessi in maniera quasi autoreferenziale, provano a darsi forma e nome. Ed è altrettanto acclarato che gli stilemi poi si cristallizzino, prendano coscienza e fisionomia. Si parte da qui per “Il banchiere anarchico”, da un termine che pur in maniera secondaria è stato portatore di valenze, simboli, significati latenti: anatomia. Nel Seicento inglese è parola che salta fuori in maniera maniacale, diventa firma di una minorità che sente l’urgenza di capire, aprire la realtà e osservarla. Ritorna nell’Ottocento sotto influsso francese, arriva da noi tramite gli Scapigliati, che pur lo rivestono di carica sovversiva – poetica ma rabbiosa, di protesta.

Base sembra proprio abbracciare questo: lo scandagliare minuziosamente, la dissezione spietata. Perché? Perché deturpare l’integrità del bello, della superficie liscia, intaccare l’estetico? È l’urgenza a chiederlo, sono i problemi del contemporaneo a reclamare risposte. Si opera chirurgicamente per conoscere ogni piega lontana dall’occhio, registrare ogni nervo scoperto: si dirige un film per comprendere e far comprendere. Si deturpa la facciata, si profana il corpo perché il desiderio di conoscenza e verità è più forte di un qualsiasi altro atto scomodo e ripugnante.

Parte da questo presupposto “Il banchiere anarchico”, miscellaneo e ibrido al midollo, dalla contaminazione strutturale. Si passa dal teatro, al cinema, al coreutico, dal colore al bianco e nero, in un palco – la casa del banchiere (lo stesso Giulio Base) – in cui il tempo è sì scandito da orologi e tintinnii dal procedere ossessivo, ma quasi sembra circolare, di concezione greca, non lineare: tutto torna su sé stesso, per poi conflagrare e ripetersi. È condizione immutabile, di sospensione - quella tanto ben descritta da Pessoa nel 1922, ora con una propria trasposizione cinematografica grazie al lavoro del regista -, i settantasei anni che distanziano il libro dai nostri giorni non ne intaccano la profonda e dolorosa attualità.

Il banchiere anarchico: la via crucis dell'idealista

È un gioco intellettuale, il cineteatro di Base, stimolante ma non del tutto elitario. Chagall muoveva pur da questi intenti: una pittura per la moltitudine, che parli di tutti e a tutti, che racconti senza nascondere o celare. Il regista adatta bene il lavoro pessoano, mantiene il mirino e il baricentro sulla parola, evitando di schiacciare al ribasso o strattonare il discorso verso cime autoreferienzali e fumose. Una parola che è copiosa, ridondante, che sommerge uno spettatore alla deriva, trascinato a largo dal flusso verbale; un turbine di lettere, di richiami e voci, di ecolalie e citazioni aperte che pur si incastrano in maniera non forzata. Bakunin, Marx, Hegel, Sartre: questi sono alcune delle ossa della narrazione, svelate apertamente da una bibliografia che curiosamente appare nei titoli di coda.

Tra i risvolti del discorso, pur giace sopito un dramma: quello del banchiere, figlio del popolo, divenuto tale per amor di anarchia. “L’accostamento fa sussultare e confonde, ma il potere è pur sempre anarchico, fa quello che vuole” (come viene spiegato da Pasolini). Nel tentativo di liberare sé stesso – atto dovuto e pagato a caro prezzo – il banchiere diventa voce solitaria e isolata, pensatore sulla torre d’avorio.

È una via crucis sanguinolenta e patita, quella che affronta l’uomo: Base si muove per stazioni, vive tutto lo spazio scenico, avvolto dal nero; si sposta e parla, si siede e rivela, in un climax affannoso. Si procede per sillogismi per l’intero film, il magnate e un caro amico (Paolo Fosso) – invitato per la festa di compleanno del banchiere – intessono un dialogo fitto, serrato, convulso sul concetto di libertà e di essere liberi, sull’anarchia, sul radicalismo. Questo il limite della pellicola: è forma d’arte, ma monolitica, fatica a riflettere la luce in maniera prismatica; non arriva e non offre spunti a chi trova il soggetto lontano dalle proprie corde. Eppure sembra lavoro quanto più urgente e necessario: è coraggioso nel suo sconfinare, nell’accettazione compiaciuta del suo essere opera libera.

Simone Stirpe