I rumors e i sospetti di molti sembrano essere sempre più concreti: sono spuntati dei retroscena su “Squid Game” davvero molto inquietanti

A seguito delle numerose indiscrezioni emerse in merito ai problemi medici sulle riprese del reality ispirato a “Squid Game“, nel corso delle ultime ore, alcuni partecipanti si sono resi protagonisti di clamorose rivelazioni. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.



Il reality show di “Squid Game” è basato sulla serie coreana di Netflix la quale è diventata a tutti gli effetti un fenomeno mondiale e attualmente è in attesa della sua seconda stagione. Già nei giorni scorsi, sul web era stata divulgata una notizia su presunti problemi medici avvenuti durante le riprese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Squid Game (@squidgamenetflix)

Nel dettaglio, a parlare erano stati alcuni partecipanti. Questi ultimi hanno rivelato che durante il gioco “Red Light Green Light” si sono trovati in difficoltà a causa della temperatura vicino allo zero:

Non è uno show survival di Bear Grylls. Se ci avessero detto che avrebbe fatto così freddo, nessuno lo avrebbe fatto.



Inoltre, un testimone ha spiegato che ai concorrenti era stato detto che il gioco sarebbe durato circa due ore. Al contrario, le riprese si sono prolungate per molto tempo.

Alla luce delle indiscrezioni emerse, la piattaforma Netflix ha smentito tutte le voci in merito alle terribili condizioni all’interno reality spiegando di tutelare la salute dei partecipanti. Non si è fatta attendere la risposta di un’altra partecipante la quale ha dichiarato:

Non è minimale come quanto riferito da Netflix. Non ci siamo iscritti per Survivor o Nudi e Crudi. Le condizioni erano assolutamente disumane e non avevano niente a che fare col gioco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Squid Game (@squidgamenetflix)

Per ripararsi dalla temperatura fredda a cui sono stati sottoposti, i partecipanti hanno iniziato ad indossare i cappotti sopra alle tute uguali a quelle di Squid Game. Improvvisamente, la produzione del reality avrebbe chiesto loro di togliersi i cappotti per tenere in bella vista il numero. Non è tutto. Per via dei tempi prolungati del gioco, sembra che alcune persone siano addirittura svenute. Questo sono le parole di una testimone: